Deux parents du Colorado emprisonnés pour avoir prétendu à tort que leur fils Falcon, âgé de six ans, avait flotté dans un ballon fait maison en forme de soucoupe volante ont été graciés par le gouverneur de l’État de l’ouest des États-Unis.

Richard et Mayumi Heene ont plaidé coupable en 2009 du canular du « garçon ballon », qui est devenu une sensation médiatique mondiale avec des millions de personnes qui ont regardé en direct le ballon à l’hélium argenté dérivant dans les cieux sur 110 kilomètres.

L’incident d’octobre 2009 a pris fin au bout de cinq heures lorsque le ballon échoué s’est avéré vide et que Falcon est sorti d’une cachette au domicile familial.

Le mari et la femme, accusés par les procureurs d’avoir comploté pour utiliser la publicité pour décrocher une série de télé-réalité, ont été graciés mercredi par le gouverneur Jared Polis.

« Il est temps de ne plus laisser un casier judiciaire permanent de la saga des ballons-garous suivre et entraîner les parents pour le reste de leur vie », a écrit Polis dans un communiqué, affirmant que le couple avait « payé le prix aux yeux du public. . «

Les soupçons des forces de l’ordre ont été exagérés lorsque Falcon a laissé échapper dans une interview télévisée CNN que l’épisode entier avait été fait «pour l’émission».

Le canular a apparemment été confirmé dans les 48 heures suivant l’entretien, lorsque Mayumi Heene, d’origine japonaise, serait tombée en panne sous un interrogatoire de la police.

Mais l’avocat du couple a déclaré jeudi à l’AFP qu’ils n’avaient plaidé coupable que pour empêcher son expulsion et craignaient vraiment que leur fils ne soit à bord du ballon.

« Ils regrettent de ne pas avoir vérifié tout cela de manière plus approfondie, mais c’était un plaidoyer de culpabilité contraint », a déclaré David Lane. « Et je pense que cela a également influencé le gouverneur. »

Il a ajouté: « Je peux enfin dire que le ballon-acy est terminé. »

Richard Heene, condamné à une peine de 90 jours pour avoir tenté d’influencer un fonctionnaire, possède maintenant une petite entreprise et a contribué à sa communauté «en faisant des recherches et en informant sur les événements météorologiques extrêmes», a écrit Polis.

Mayumi Heene, condamnée à 20 jours de prison pour faux signalement aux autorités, est devenue citoyenne américaine naturalisée. Le couple vit maintenant en Floride.

Falcon, maintenant adolescent, a formé un groupe de heavy metal avec ses frères, Ryo et Bradford, en sortant une chanson intitulée « Balloon Boy, No Hoax » et une vidéo à petit budget accompagnant une maquette de soucoupe volante.