Les parents américains font face à de grandes disparités dans l’accès aux services de soins pour autistes

LUNDI 30 janvier 2023 (HealthDay News) — Les services d’autisme sont plus difficiles à trouver dans de nombreux endroits où vivent des familles noires, hispaniques et amérindiennes, selon de nouvelles recherches.

On sait qu’il existe des disparités raciales dans la réception des services d’autisme par les familles américaines – allant du diagnostic et de la thérapie comportementale aux programmes scolaires et communautaires.

La nouvelle étudesouligne une raison : ces services sont tout simplement plus rares dans les communautés où vivent des familles noires, hispaniques et amérindiennes. Il indique également des régions géographiques spécifiques aux États-Unis où les disparités sont les plus marquées.

Cela pourrait aider à cibler les ressources sur les zones qui en ont le plus besoin, selon les chercheurs.

“C’est une étude simple qui crée essentiellement une carte”, a déclaré le chercheur principal Dennis Wall, professeur de pédiatrie à l’Université de Stanford. “Mais c’est un bon début.”

L’autisme est un trouble du développement cérébral qui, à des degrés divers, altère la communication et les compétences sociales. Aux États-Unis, environ 1 enfant sur 44 souffre de ce trouble, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.