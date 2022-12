Les parents amènent souvent leurs enfants aux urgences psychiatriques pour les maîtriser, selon une étude

“Les familles viennent avec leurs enfants qui ont de graves problèmes de comportement, et les familles sont vraiment à bout de nerfs, vous savez”, a déclaré le Dr Anna M. Cushing, médecin urgentiste pédiatrique à l’hôpital pour enfants de Los Angeles et l’un des auteurs de l’étude. “Le comportement de leur enfant peut être un danger pour eux-mêmes, mais aussi pour les parents, pour les autres enfants de la maison.”

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Pediatrics, ont analysé plus de 308 000 visites de santé mentale dans 38 hôpitaux entre 2015 et 2020.

Par rapport aux patients présentant un comportement suicidaire ou autodestructeur, ceux souffrant de troubles psychotiques étaient 42% plus susceptibles de revenir au service des urgences dans les six mois, selon l’étude; les patients souffrant de troubles du contrôle des impulsions étaient 36 % plus susceptibles ; et les patients atteints de troubles comme l’autisme et le TDAH étaient 22 % plus susceptibles. Les patients qui avaient besoin de médicaments pour les maîtriser étaient 22 % plus susceptibles de revenir que les patients qui n’en avaient pas besoin.

Conseils aux parents pour aider leurs adolescents en difficulté Carte 1 sur 6 Êtes-vous inquiet pour votre adolescent? Si vous craignez que votre adolescent souffre de dépression ou de pensées suicidaires, vous pouvez faire certaines choses pour l’aider. Le Dr Christine Moutier, médecin-chef de la Fondation américaine pour la prévention du suicide, suggère ces étapes : Recherchez les changements. Remarquez les changements dans les habitudes de sommeil et d’alimentation de votre adolescent, ainsi que tout problème qu’il pourrait avoir à l’école, comme des notes décroissantes. Surveillez les explosions de colère, les sautes d’humeur et la perte d’intérêt pour les activités qu’ils aimaient. Restez également à l’écoute de leurs publications sur les réseaux sociaux. Gardez les lignes de communication ouvertes. Si vous remarquez quelque chose d’inhabituel, engagez une conversation. Mais votre enfant pourrait ne pas vouloir parler. Dans ce cas, offrez-lui de l’aide pour trouver une personne de confiance avec qui partager ses difficultés. Cherchez un soutien professionnel. Un enfant qui exprime des pensées suicidaires peut bénéficier d’une évaluation et d’un traitement de santé mentale. Vous pouvez commencer par parler au pédiatre de votre enfant ou à un professionnel de la santé mentale. Dans une urgence: Si vous avez des inquiétudes immédiates pour la sécurité de votre enfant, ne le laissez pas seul. Appelez une bouée de sauvetage pour la prévention du suicide. Enfermez tous les objets potentiellement mortels. Les enfants qui essaient activement de se faire du mal doivent être emmenés à la salle d’urgence la plus proche.

Les résultats suggèrent que les chercheurs devraient accorder plus d’attention aux familles dont les enfants ont des problèmes cognitifs et comportementaux, et qui peuvent se tourner vers les salles d’urgence pour un répit, a déclaré le Dr Cushing.

“Je ne suis pas sûre que nous ayons passé autant de temps à parler de ces patients agités et au comportement dérégulé, du moins à l’échelle nationale”, a-t-elle déclaré.