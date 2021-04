Un centre DAYCARE est impliqué dans une course après qu’une vidéo «dérangeante» est apparue pour montrer des enfants blancs à déjeuner avant leurs camarades de classe noirs.

Les mamans et les papas d’enfants fréquentant la crèche à Historic Roswell, en Géorgie, ont raconté à quel point ils ont été choqués quand ils ont cliqué sur un flux en direct pour voir ce que leurs enfants faisaient.

L’image en direct qui a déclenché la course

Les parents d’un garçon de deux ans disent qu’ils ont été indignés de voir des enfants blancs recevoir leur nourriture alors que les enfants noirs étaient apparemment obligés d’attendre.

Cependant, ceux qui travaillent à la garderie disent que l’image est très trompeuse.

« Ils sautaient tous les enfants noirs, il semblait », a déclaré le père Adryan McCauley à CBS46 après avoir pris une capture d’écran de la scène au centre Kids ‘R’ Kids.

«Tous les enfants blancs ont eu leur déjeuner, et tous les enfants noirs ont dû attendre.

« D’après les vidéos et les images que nous avons vues aujourd’hui, nous sommes complètement dérangés. »

La mère du garçon est immédiatement allée à la garderie pour demander au personnel ce qui se passait, a déclaré le père.

«Maman est allée le chercher immédiatement, et le directeur a dit ‘Je ne suis pas vraiment sûr parce que je ne suis pas dans la salle de classe, peut-être que c’est un truc diététique’ », a déclaré McCauley.

Un post Instagram publié à côté de la capture d’écran choquante se lit comme suit: « C’est vraiment incroyable. Vous feriez mieux de savoir que ce ne sera pas la dernière fois que vous entendrez parler de moi à ce sujet.

«Pourquoi tous les enfants blancs ont leur nourriture? Pas un seul enfant noir n’a de nourriture devant eux!

«Merci à Dieu pour les caméras dans les salles de classe car il n’y a aucun moyen de cacher ce racisme!

Adryan McCauley a attiré l’attention sur l’image de la garderie Crédit: CBS

Le siège social de Kids ‘R’ Kids a publié une déclaration du président-directeur général David Vinson

«En 2021, c’est vraiment incroyable. En tant que Noirs, nous nous efforçons toujours d’envoyer nos enfants dans les écoles des banlieues. [sic], mais je vous dis de première main que ce n’est pas toujours le meilleur.

« Ce n’est pas un problème noir ou blanc, c’est tout simplement faux! @Kidsrkidscorporate J’attendrai les commentaires de votre coopération [sic] bureau à ce sujet. «

À la suite des critiques, la société n’a pas tardé à prendre des mesures, rapporte DailyMail.com.

Le siège social de Kids ‘R’ Kids a publié une déclaration du président-directeur général David Vinson coupant les liens avec la franchise au centre de la rangée.

« » Les interactions capturées sur vidéo par l’une de nos familles, hier, sont dérangeantes et ne sont pas conformes à la culture inclusive que nous promouvons chez Kids ‘R’ Kids parmi nos familles, leurs enfants ou notre personnel « , indique le communiqué.

«Après un examen plus approfondi et une longue considération de la photo / vidéo en question, notre société a décidé de mettre fin au contrat et à l’image de marque de Kids ‘R’ Kids de ce franchisé, avec effet immédiat, les laissant opérer de manière indépendante.

«Nous nous excusons auprès de la famille, de la communauté et de tous ceux qui sont touchés par cette situation et nous utiliserons cela comme un outil d’apprentissage pour rappeler à notre personnel Kids ‘R’ Kids l’importance de la diversité et de l’inclusion.

« Suite à cette décision, notre siège social aidera toutes les familles déplacées à trouver des options préscolaires dans leur région respective. »

Cependant, Dee Gillespie, directrice et propriétaire de la garderie, insiste sur le fait que l’image est trompeuse.

Elle a déclaré: «Nous savons que l’acte était aléatoire et que la photo ne montre pas toute la pièce.

« Nous pensons que si les parents visionnaient les vidéos, ils comprendraient. Je souhaite qu’ils puissent voir la compassion que nous avons. »