Les parents abandonnent leur bébé à l’enregistrement à l’aéroport après une confusion sur un billet pour bébé: la police

La police israélienne a arrêté deux voyageurs avec des passeports belges après que le personnel de l’aéroport ait vu le couple abandonner apparemment leur bébé lors de l’enregistrement à l’aéroport.

Les parents sont arrivés à l’aéroport Ben Gourion pour prendre un vol Ryanair de Tel-Aviv à Bruxelles, mais ils étaient arrivés en retard et l’enregistrement était déjà fermé. On ne sait toujours pas si les parents n’ont pas pu ou ont simplement refusé de payer un autre billet pour leur bébé car ils étaient arrivés sans billet.

Dans l’espoir de passer la sécurité et d’atteindre leur vol à temps, les les parents ont simplement laissé le bébé sur le tapis roulant dans la zone d’enregistrement, a rapporté le média local Channel 12.

Dans une vidéo partagée avec les organes de presse, on peut entendre le personnel de l’aéroport dire à quel point il était triste que leurs parents viennent de laisser leur bébé là-bas. On peut entendre une femme dire : “Elle l’a laissé ici, je le jure !”

Le personnel de l’aéroport a tenté de faire revenir le couple et de récupérer leur enfant, et après avoir échoué à les arrêter, le personnel a immédiatement appelé la police, qui a retrouvé les parents et les a détenus.

Le personnel de Ryanair a déclaré à N12 qu’ils étaient tous sous le choc, “Nous n’avons jamais rien vu de tel”, a déclaré un responsable.

“Nous ne pouvions pas croire ce que nous voyions.”

Les parents ont récupéré leur enfant avant de se rendre avec la police pour un interrogatoire. Ils ont également raté leur vol, selon Israel Today.

Yonat Friling de Fox News a contribué à ce rapport.