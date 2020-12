Rachel E. VanLandingham et Geoffrey S. Corn

L’octroi par le président Donald Trump de pardons complets à quatre sous-traitants de la sécurité de Blackwater reconnus coupables de meurtre et d’autres infractions pour le massacre de 14 civils irakiens en 2007 représente plus qu’un leadership raté. Son exonération des criminels de guerre américains rend le travail des militaires américains plus difficile et dégrade la sécurité nationale.

Ces grâces porteront atteinte au respect de l’état de droit au sein de nos forces armées et des sous-traitants de sécurité chargés d’un pouvoir meurtrier à l’étranger et compliqueront les efforts des commandants pour garantir le respect de l’état de droit pendant les opérations militaires. Ces exonérations légales réduisent également la sécurité de notre nation en signalant que les Américains peuvent s’en tirer avec n’importe quoi en temps de guerre, un puissant message de recrutement pour l’État islamique et des terroristes similaires. Et ils saperont la confiance de nos alliés en nous.

Les entrepreneurs de Blackwater graciés par Trump ne sont pas des héros dignes de sympathie pour les mauvaises décisions prises dans le brouillard de la guerre. Leurs procès – sept ans de procédures qui ont exigé un engagement extraordinaire à rendre des comptes en temps de guerre par des professionnels du ministère de la Justice qui ont refusé d’autoriser l’impunité pour ce déchaînement meurtrier des Américains – ont révélé la réalité brutale de l’indifférence des entrepreneurs à des vies innocentes.

Condamnations pour meurtre et homicide involontaire coupable

Surtout, ces hommes n’ont pas été reconnus coupables de crimes internationaux ésotériques; ils ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré (pour un entrepreneur) et d’homicide involontaire (pour les trois autres) pour avoir ouvert le feu dans une intersection bondée du centre-ville de Bagdad – un déchaînement non provoqué qui a massacré des civils essayant de vaquer à leurs occupations quotidiennes dans cette guerre déchirée par la guerre. pays.

De tels homicides constituaient également des crimes de guerre, étant donné le contexte de la guerre et le meurtre de civils innocents – amplifiant ainsi à la fois le tort causé par leur commission et le préjudice qui en résulte causé par les pardons de Trump.

Trump a déjà démontré qu’il comprend très peu le rôle du droit dans la guerre et pourquoi la responsabilité pour violation des normes fondamentales du droit de la guerre est si essentielle à la légitimité des opérations militaires américaines. Il est évident qu’il ignore également comment le respect de cette loi préserve l’intégrité morale des hommes et des femmes qui se battent pour notre nation et de ceux qui servent à leurs côtés dans des postes de sous-traitants.

Le fonctionnement du droit en temps de guerre – du droit américain qui s’étend à ceux qui combattent et travaillent pour notre pays à l’étranger – n’est pas une proposition juridique obscure dominée par des avocats au cœur saignant. La loi que ces entrepreneurs ont violée est fondée sur l’expérience acharnée de professionnels militaires qui comprennent mieux que quiconque le risque moral de traiter la guerre comme une proverbiale «carte Trump» pour justifier toute brutalité.

Menace d’inconduite:Y a-t-il une crise de valeurs dans les forces d’opérations spéciales? La sécurité nationale pourrait être menacée.

Mais une carte Trump est ce que nous continuons de voir dans la sympathie déplacée de notre commandant en chef. Le pardon des hommes qui commettent des crimes aussi graves – comme le 1er lieutenant de l’armée Clint Lorance, condamné par des soldats aguerris au combat pour avoir ordonné à ses hommes de tuer des civils non menaçants dans un désir vaniteux de faire ses preuves – montre que Trump ne se soucie pas de ce qui se passe. les meilleurs intérêts des hommes et des femmes qui dirigent nos forces armées. Leur responsabilité comprend le maintien d’une ligne entre la violence justifiée et injustifiée en temps de guerre, empêchant ainsi une force meurtrière incontrôlée de détruire leurs troupes de l’intérieur vers l’extérieur.

La protection des civils est fondamentale

Cette dernière utilisation de la carte de grâce Trump ignore également dangereusement à quel point la responsabilité pénale pour violation des lois de la guerre contribue à la préservation de la légitimité mondiale des États-Unis. Les États-Unis, depuis George Washington, ont cru au fait de mener nos guerres conformément aux limites établies par le droit américain et international. Le plus fondamental d’entre eux est la protection des civils contre la violence et les souffrances injustifiées. Une telle responsabilité renforce le respect de la loi et le maintien de la haute moralité – souvent la différence cruciale entre nos forces et celles que nous combattons, comme l’Etat islamique et Al-Qaida.

Il y aura toujours des militaires et d’autres Américains accompagnant les militaires sur le champ de bataille, comme les gardes de sécurité de Blackwater, qui ne parviennent pas à respecter les normes que notre nation exige d’eux. Le fait de rendre des comptes pour de tels échecs et d’imposer des punitions après condamnation envoie un message à nos alliés. Il envoie également un message aux civils dans des endroits comme l’Irak – où nous avons prétendu aider l’Irakien moyen en évincant par la force le tyrannique Saddam Hussein – que l’engagement de l’Amérique envers l’état de droit est plus que des mots, et que nos forces devraient mener leurs opérations légalement, moralement et honorablement.

L’autorité morale sapé:Les dirigeants de la marine ont-ils le « devoir de désobéir » à Trump dans l’affaire Gallagher?

La responsabilité pénale pour des massacres tels que celui perpétré par les entrepreneurs de Blackwater à Nisour Square renforce un message important: si vous devez vous battre, protégez les civils et punissez ceux d’entre vous qui ne parviennent pas à distinguer les innocents de l’ennemi.

La responsabilité pénale pour les crimes de guerre garantit également que le petit nombre de militaires américains qui commettent des meurtres au nom de l’Amérique, portant notre drapeau, sera à juste titre perçu comme de véritables valeurs aberrantes. Le juge Royce Lamberth, le juge fédéral qui a condamné plusieurs des entrepreneurs pour leur massacre inutile, a déclaré: «Nous tenons nos forces armées et nos entrepreneurs responsables de leurs actes.»

Pas s’ils sont pardonnés plus tard, nous ne le faisons pas.

Rachel E. VanLandingham (@ rachelv12), professeur de droit à la Southwestern Law School, est un lieutenant-colonel à la retraite de l’armée de l’air et ancien avocat militaire. Geoffrey S. Corn (@ cornjag1), lieutenant-colonel à la retraite de l’armée et ancien avocat militaire et officier du renseignement, est professeur de droit Vinson & Elkins au South Texas College of Law Houston et membre distingué du Gemunder Center for Defence and Strategy du Jewish Institute for National Security en Amérique. Ils sont co-auteurs d’une proposition détaillée visant à renforcer la responsabilité des crimes de guerre américains à paraître dans l’American Law Review.