Les pardons de pot de Biden pourraient stimuler la campagne de légalisation des États

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Il y a peu de surprises attendues le jour des élections dans l’Arkansas solidement républicain, où l’ancien attaché de presse de Donald Trump est fortement favorisé dans la course au poste de gouverneur et les autres candidats du GOP sont considérés comme des verrous.

Mais une grande exception est la campagne visant à faire de l’Arkansas le premier État du Sud à légaliser la marijuana à des fins récréatives. Une proposition de modification de la constitution de l’État tire des millions de dollars des opposants et des partisans de la légalisation, avec des publicités envahissant les ondes.

L’annonce récente du président Joe Biden selon laquelle il pardonnera à des milliers de personnes pour simple possession de marijuana a braqué les projecteurs sur les efforts de légalisation en Arkansas et dans quatre autres États. Les électeurs du Maryland, du Missouri, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud prennent également des mesures contre la marijuana récréative.

La démarche de Biden vers la dépénalisation de la drogue pourrait donner un coup de pouce à la légalisation dans certaines des régions les plus conservatrices du pays, selon les experts.

“Le dirigeant élu le plus puissant du monde a publiquement déclaré que c’était une erreur de criminaliser les gens pour avoir consommé du cannabis et je pense que cela ira longtemps avec les électeurs qui pourraient être sur la clôture”, a déclaré Mason Tvert, associé chez VS Strategies, un société de politique et d’affaires publiques en matière de cannabis.

L’annonce de Biden ne couvre que les personnes condamnées en vertu de la loi fédérale. Mais il a appelé les gouverneurs à accorder des grâces similaires aux personnes reconnues coupables d’infractions liées à la marijuana dans l’État, ce qui reflète la grande majorité des cas de possession de marijuana. Le président a également demandé à son secrétaire à la Santé et procureur général de revoir la façon dont la marijuana est inscrite dans la loi fédérale.

Ces mesures interviennent alors que l’opposition à la légalisation s’est atténuée dans tout le pays, la marijuana récréative étant légale dans 19 États, malgré la résistance au niveau fédéral. Les partisans disent que cela montre que les États sont en avance sur le gouvernement fédéral sur la question.

“Je pense que c’est un exemple de leadership au niveau de l’État et de citoyens poussant le gouvernement fédéral dans la bonne direction”, a déclaré Eddie Armstrong, un ancien législateur de l’État qui dirige le groupe Responsible Growth Arkansas qui fait campagne pour la légalisation.

En 2016, l’Arkansas est devenu le premier État de la ceinture biblique à approuver la marijuana médicale, les électeurs approuvant une mesure de légalisation. Plus de 91 000 personnes ont des cartes pour acheter légalement de la marijuana dans des dispensaires agréés par l’État, qui ont ouvert leurs portes en 2019. Les patients ont dépensé plus de 200 millions de dollars jusqu’à présent cette année, selon l’État.

Une publicité de Responsible Growth Arkansas souligne des avantages tels que les milliers d’emplois que la légalisation créerait. Le principal groupe qui s’oppose à la mesure diffuse une publicité qui exhorte les électeurs à “protéger l’Arkansas de la grande marijuana”.

La proposition se heurte à l’opposition du gouverneur républicain Asa Hutchinson, un ancien chef de la Federal Drug Enforcement Administration qui a critiqué l’annonce de la grâce de Biden. L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Sanders, la favorite républicaine pour succéder à Hutchinson, a déclaré qu’elle voterait contre la mesure. Son rival démocrate, Chris Jones, a déclaré qu’il la soutenait.

Dans le Missouri voisin, un amendement constitutionnel proposé légaliserait la marijuana à des fins récréatives pour les adultes de 21 ans et plus et effacerait les dossiers des arrestations et condamnations passées pour des infractions non violentes liées à la marijuana, à l’exception de la vente à des mineurs ou de la conduite sous influence.

Les partisans ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’annonce de la grâce de Biden pour certaines infractions fédérales liées à la marijuana ait un impact important sur la mesure du Missouri, qui pourrait effacer plusieurs centaines de milliers d’infractions liées à la marijuana dans les États.

“Il y a un certain risque de confusion, mais je pense que la plupart des gens comprennent la distinction entre les processus fédéraux et étatiques”, a déclaré John Payne, directeur de campagne pour Legal Missouri 2022.

Le gouverneur du Missouri, Mike Parson, républicain et ancien shérif, s’oppose à la mesure du scrutin mais n’a pas fait campagne de manière agressive contre celle-ci. Il n’a pas l’intention d’imiter l’annonce de la grâce de Biden.

Parson a accordé des pardons “aux personnes qui démontrent un changement de style de vie, un engagement envers la réhabilitation, la contrition et la contribution à leurs communautés – plutôt que comme une approche générale pour saper la loi existante”, a déclaré la porte-parole de Parson, Kelli Jones.

De même, la campagne de légalisation du Dakota du Nord ne prévoit pas d’intégrer les grâces de Biden dans ses messages. Mark Friese, trésorier de la New Approach Initiative soutenant la proposition de vote sur la légalisation, a déclaré qu’il doutait que la grâce de Biden ait un impact important dans le Dakota du Nord ou influence l’effort de légalisation.

“Le nombre de Dakotans du Nord condamnés par un tribunal fédéral est faible”, a déclaré Friese, un éminent avocat du Dakota du Nord et ancien policier. “De petites quantités de marijuana ne sont généralement et historiquement pas poursuivies dans le Dakota du Nord.”

Matt Schwiech, qui dirige la campagne d’initiative électorale du Dakota du Sud pour légaliser la possession de marijuana à des fins récréatives pour les adultes, a déclaré que les pardons du président pourraient donner un coup de pouce à la campagne auprès des démocrates plus âgés. Cela souligne également le message de la campagne selon lequel les condamnations pour possession de pot blessent les personnes qui demandent un emploi ou une location, ainsi que l’application des lois sur la possession de pot est une perte de temps et de ressources pour les forces de l’ordre, a-t-il déclaré.

Les Dakotans du Sud, y compris un nombre important de républicains, ont voté pour légaliser la possession de marijuana en 2020, mais cette loi a été invalidée par la Cour suprême de l’État en partie parce que la proposition était associée à la marijuana médicale et au chanvre. Cette année, le pot récréatif se tient tout seul devant les électeurs.

On ne sait toujours pas si la décision de pardon de Biden injectera de la politique partisane dans un problème qui, selon les partisans, traverse les lignes partisanes. Par exemple, les électeurs de l’Arkansas en 2016 ont approuvé la marijuana médicale la même année où ils ont massivement soutenu Trump.

Tous les États avec de la marijuana récréative sur le bulletin de vote le mois prochain, à l’exception du Maryland, ont voté pour Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. Et la question se pose devant les électeurs alors que les candidats du GOP intensifient leur rhétorique anti-criminalité.

“De notre point de vue, les habitants de l’Arkansas, ils n’ont pas voté pour Biden au départ et nous ne prévoyons donc pas que cela ait vraiment une quelconque influence sur la décision de qui que ce soit”, a déclaré Tyler Beaver, directeur de campagne pour Safe and Secure Communities, le principal groupe faisant campagne contre la proposition.

___

les rédacteurs de l’Associated Press David A. Lieb à Jefferson City, Missouri ; Stephen Groves à Sioux Falls, Dakota du Sud ; et James MacPherson à Bismarck, Dakota du Nord ; contribué à ce rapport.

___

Pour plus d’informations sur les élections de mi-mandat, rendez-vous sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Suivez la couverture de la marijuana par AP sur https://apnews.com/hub/marijuana

Andrew Demillo, l’Associated Press