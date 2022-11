Les pardons de la marijuana n’affectent qu’une partie de ceux qui ont été balayés par la guerre contre la drogue

Kenault Lawrence, 38 ans, a immigré légalement aux États-Unis à l’âge de 10 ans, s’est installé à Front Royal, en Virginie, et a obtenu son diplôme d’études secondaires en tant que champion de lutte invaincu. Des années après deux condamnations pour délit de Virginie pour possession avec intention de distribuer moins d’une demi-once de marijuana, M. Lawrence a été détenu par des agents fédéraux pendant plus d’un an et expulsé vers la Jamaïque.

Son premier fils est né des mois après son arrestation en 2011, et il a été expulsé en 2012, le forçant à passer près d’une décennie loin de sa femme, une citoyenne américaine, et de son fils.

Des groupes de défense ont passé près de neuf ans à travailler pour que M. Lawrence retourne aux États-Unis. Mais après avoir finalement réussi à rentrer chez lui l’année dernière, il risque d’être à nouveau expulsé s’il ne parvient pas à convaincre un tribunal de l’immigration d’annuler définitivement son expulsion. Étant donné que ses accusations incluaient l’intention de distribuer et étaient régies par la loi de l’État, et parce que l’ordonnance du président ne traitait pas des expulsions, la grâce de M. Biden n’aidera pas.

“C’est l’Amérique”, a déclaré M. Lawrence, ajoutant qu’il était reconnaissant d’être à la maison mais craignait que son utilisation du pot il y a des décennies ne le renvoie à nouveau. “Les gens fument de l’herbe et vous savez, maintenant c’est légal. À l’époque, nous avions l’habitude de le cacher.

Les pardons de M. Biden ont peut-être aidé à rallier les partisans démocrates aux urnes lors des élections de mi-mandat en servant de sorte d’acompte politique pour ceux qui voulaient que le président aille beaucoup plus loin.

Certains gouverneurs en ont pris note : la gouverneure Kate Brown de l’Oregon, une démocrate, a annoncé la semaine dernière des pardons pour les accusations portées par l’État pour simple possession de marijuana avant 2016, lorsque la marijuana a été légalisée dans l’Oregon. Cette décision concerne environ 45 000 personnes, a indiqué le bureau du gouverneur.

D’autres gouverneurs démocrates, y compris en Louisiane et au Minnesota, n’ont pas le pouvoir d’accorder des grâces pour des infractions liées à la marijuana ; ils doivent plutôt passer par les conseils d’État.