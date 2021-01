Le pardon du président américain Donald Trump aux sous-traitants de la sécurité de Blackwater la semaine dernière intervient au pire moment, à quelques jours de l’anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par les frappes américaines le 3 janvier 2020 dans une décision autorisée par Trump.

Les pardons de Blackwater ne sont pas seulement un événement isolé de la justice américaine démontrant la conduite irresponsable de Trump. En plus de rappeler aux Américains leur impunité dans les crimes de guerre en Irak, le pardon a suscité la colère à travers l’Irak, y compris parmi les familles des 17 civils tués par les sous-traitants de la sécurité en 2007. Mais les pardons ont également un lien avec d’éventuelles représailles contre les États-Unis. à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Soleimani, qui n’est qu’à quelques jours.

La semaine dernière, des roquettes ont frappé près de l’ambassade américaine à Bagdad après avoir été interceptées en vol par le système de défense C-RAM de l’ambassade – deux semaines avant l’anniversaire de la mort de Soleimani. Deutsche Welle a rapporté que les attaques étaient la troisième violation apparente de la trêve conclue en octobre entre les autorités occidentales et irakiennes et les groupes pro-iraniens de ligne dure opérant en Irak.

La colère suscitée par l’impunité dans les meurtres irakiens pourrait attiser les choses, renforcer les groupes paramilitaires chiites pro-Iran et basés en Irak.

La semaine dernière, le groupe paramilitaire chiite irakien Kataeb Hezbollah, qui a lui-même été accusé d’avoir perpétré des attaques antérieures, a déclaré que [US] l’ambassade du mal à ce moment est considérée comme hors service ». Mais cette position était avant les pardons de Blackwater par Trump, qui sont venus plusieurs jours plus tard.

Le lien entre les pertes de vies irakiennes causées par les entrepreneurs de Blackwater et les milices pro-iraniennes opérant à l’intérieur de l’Irak est déjà devenu apparent en 2007 et a été identifié par l’auteur Peter Singer. Singer soutient que dans la même semaine du massacre de Blackwater, le chef chiite radical Muqtada al-Sadr prévoyait le retrait de sa coalition du gouvernement, et au lieu d’avoir à justifier l’acte (ce qui pourrait potentiellement effondrer le gouvernement et plonger l’Irak dans le civil guerre), al-Sadr a pu concentrer sa propagande et ses efforts de recrutement sur l’épisode de Blackwater, le décrivant comme «une attaque lâche commise par la soi-disant société de sécurité contre notre peuple sans aucune justification». Al-Sadr blâmait non seulement la société de sécurité, mais l’Amérique dans son ensemble. Les Irakiens locaux n’avaient pas besoin d’être davantage convaincus.

Avance rapide de 14 ans jusqu’en 2021, le pardon de Blackwater pourrait servir le même objectif pour les milices pro-iraniennes de ligne dure opérant en Irak en donnant à leurs idées de représailles légitimité, crédibilité et soutien. Il convient de rappeler qu’en 2016, le fondateur de Blackwater, Erik Prince, a plaidé pour le meurtre de Soleimani avant le cercle Trump, car révélé par CNN.

Lundi, lors d’un point de presse à Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a déclaré que l’Iran ne laissera pas la mort du général Soleimani rester «impunie» et, dans le même communiqué, a qualifié le pardon du président américain Donald Trump des entrepreneurs de Blackwater de « chose honteuse »qui a manifesté« l’un des points noirs de la présence américaine en Irak ».

La question est de savoir comment les milices pro-iraniennes à l’intérieur de l’Irak pourraient utiliser le pardon de Blackwater – comme elles l’ont fait dans le passé.

Désormais, le président élu Joe Biden avait insisté pour juger et condamner les sous-traitants de sécurité de Blackwater, connus sous le nom de «Biden four». Ce nouveau développement intervient à un moment de transfert de pouvoir et c’est une situation dont l’administration Biden héritera au pire moment possible.

Comme d’habitude, Trump ne voit même pas et ne se soucie pas des liens entre ses décisions impulsives et motivées par la corruption, d’une part, et les résultats de la politique étrangère américaine, d’autre part. C’est une affaire sérieuse. Cela va au-delà de la déception des familles des victimes irakiennes et de l’indignation des citoyens américains en général. Surtout, dans ce cas, le laissez-passer gratuit de Blackwater, apparemment sans rapport avec Trump, suscitera une colère irakienne supplémentaire et pourrait affecter directement l’ampleur des représailles de l’anniversaire de Soleimani, avec une perte potentielle de vies américaines.

Iveta Cherneva est un auteur sur la sécurité et les droits de l’homme qui a précédemment travaillé au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et a travaillé pour le congrès américain

_____________

