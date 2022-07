Les parcs St. Charles sont faits sur mesure pour les plaisirs d’été – Shaw Local

Explorez les parcs de votre jardin et au-delà sans vous ruiner. Les parcs détenus, exploités et entretenus par le St. Charles Park District sont gratuits pour toute la communauté et offrent une abondance de plaisir cet été avec des activités et des commodités pour toute la famille.

L’un des terrains de jeux les plus récents se trouve à Lincoln Park avec plusieurs structures de jeu telles qu’un filet d’escalade rotatif et des fonctions de jeu interactives ainsi qu’un certain nombre de toboggans, y compris ceux adaptés aux tout-petits. Un auvent au-dessus garde les enfants actifs à l’ombre pendant qu’ils jouent.

Le jeudi soir, les familles peuvent profiter de concerts gratuits dans le parc. Le 28 juillet, les spectateurs danseront toute la nuit avec une performance de 7th Heaven, un groupe jouant des reprises de hitmakers comme The Beatles, U2 et Journey.

Le dernier concert de cet été aura lieu le 4 août et mettra en vedette The PriSSillas, un quatuor féminin apportant le plaisir avec des chansons de grands noms comme The Rolling Stones et Dolly Parton. Les deux concerts ont lieu de 19 h à 20 h 30, bien que les membres de la communauté soient invités à arriver tôt pour pique-niquer et essayer les plats disponibles dans les restaurants locaux.

Un jardin sensoriel et une aire de jeux au parc Pottawatomie ont une journée d’été insouciante écrite partout. Parmi les autres fonctionnalités incluses dans l’ADA, le terrain de jeu comprend une balançoire pour fauteuil roulant, qui permet aux personnes ayant des besoins spéciaux de se balancer sans avoir besoin d’un transfert. Les familles peuvent explorer les plantes indigènes du jardin sensoriel, un tunnel de vigne immersif et sauter vers et depuis les steppers en rondins d’arbres.

Le 19 août, le favori de la famille au box-office, The Mitchells vs. the Machines, fait ses débuts sur grand écran gratuitement à l’amphithéâtre de Pottawatomie. Apportez une couverture pour la pente herbeuse. Des concessions sont disponibles à l’achat.

“Il y a des avantages infinis pour les visiteurs du parc de tous âges – soleil, exercice, pour n’en nommer que quelques-uns”, a déclaré Erika Young, responsable des relations publiques et du marketing pour le district du parc St. Charles.

Tout au nord, à Taly Park, le visiteur rencontrera le Mighty Dragon – son corps vert semblable à un serpent est l’endroit idéal pour une partie de chat. Au centre-ville, à Haseltine Park, les enfants peuvent plonger le long d’une tyrolienne.

Chez Hickory Hideout, le jeu de la nature est le nom du jeu. Grands troncs d’arbres, rochers et autres matériaux naturels s’unissent pour composer un espace de forme libre où l’imagination peut se déchaîner. L’espace est situé à l’extérieur du Hickory Knolls Discovery Center. Des sentiers naturels se trouvent juste au-delà.

Les voies navigables le long de la rivière Fox avec des points d’accès depuis les parcs ainsi que de grands étangs dans les parcs offrent aux amateurs et aux pêcheurs chevronnés l’occasion de lancer une ligne. La pêche est disponible à 10 endroits, y compris l’étang du parc communautaire River Bend et le parc Mt. St. Mary. Pour la liste complète, visitez stcparks.org/fishing. Les licences et règlements de pêche de l’État s’appliquent.

En plus de la pêche, le parc Mt. St. Mary offre la possibilité de se promener tranquillement sur des sentiers pavés et d’admirer les nombreuses sculptures à grande échelle qui parsèment les espaces verts du parc. Des installations permanentes telles que M. Eggwards, le personnage sournoisement souriant de Humpty Dumpty, se mêlent aux pièces de l’exposition de cette année, qui vont de l’art conceptuel à l’art plus réaliste. Le parc comprend également une immense aire de jeux et un skate park.

Trouver un joyau caché – ou plusieurs – peut faire passer un été inoubliable à Saint-Charles.