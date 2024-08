Les parcs nationaux américains reçoivent un don record de 100 millions de dollars

PORTLAND, Maine — L’organisation officielle à but non lucratif du National Park Service s’apprête à recevoir la plus grande subvention de son histoire, un don de 100 millions de dollars que le groupe de collecte de fonds a décrit comme transformateur pour les parcs nationaux du pays.

La National Park Foundation, créée par le Congrès dans les années 1960 pour soutenir les parcs nationaux, recevra le don de la fondation Lilly Endowment Inc., basée à Indianapolis. La fondation du parc a décrit lundi ce don comme la plus grande subvention de l’histoire au profit des parcs nationaux américains.

L’argent sera utilisé pour répondre aux besoins des plus de 400 parcs nationaux du pays, a déclaré Will Shafroth, président et directeur général de la National Park Foundation.

La fondation espère annoncer la première série de subventions découlant du don plus tard cette année, a déclaré Shafroth.

Il reste à voir exactement comment l’argent sera utilisé, mais l’une des priorités de la fondation est restaurer les récifs coralliens au parc national de Biscayne en Floride, a déclaré Shafroth, tandis qu’une autre priorité est la restauration de espèces de truites dans les parcs nationaux de l’ouest.

En plus de financer des initiatives visant à protéger les écosystèmes et les espèces fragiles, Shafroth a déclaré que l’argent sera également utilisé pour créer des opportunités pour les jeunes de visiter les parcs nationaux.

« Cette subvention nous permettra de renforcer nos efforts pour garantir que nos parcs nationaux soient accessibles à tous, pour les générations à venir », a-t-il déclaré.

Les centaines d’unités du système comprennent des parcs nationaux, des mémoriaux, des monuments, des sites historiques et d’autres lieux. Il comprend des parcs nationaux emblématiques tels que le parc national de Yellowstone dans le Montana et le parc national de Yosemite en Californie, ainsi que des sites très appréciés comme le Lincoln Memorial à Washington, DC. Il comprend également des zones préservées qui sont moins accessibles à de nombreuses personnes, comme le Buck Island Reef National Monument dans les îles Vierges américaines.

La National Park Foundation mène actuellement sa « Campagne pour les parcs nationaux », une collecte de fonds d’un milliard de dollars destinée à soutenir les parcs. Lilly Endowment a fait ce don pour soutenir cet effort, a déclaré N. Clay Robbins, président et directeur général de Lilly.

« Nous pensons que la campagne de la National Park Foundation améliorera la programmation et favorisera le dynamisme futur du merveilleux système de parcs, de monuments et de sites historiques de notre pays », a déclaré Robbins.

