Les parcs Disney ouvriront après la fermeture du COVID

Les parcs à thème de Disney en Californie étaient restés silencieux pendant 412 jours, à l’exception des Imagineers et de l’équipe travaillant sur de nouvelles attractions et remaniant certains des classiques.

Mais vendredi, Disneyland et Disney California Adventure Park ont ​​rouvert à 8 heures du matin, heure locale, les premiers invités applaudissant, applaudissant et agitant alors qu’ils franchissaient les portes. Les parcs d’Anaheim ne sont ouverts aux résidents de Californie qu’à une capacité limitée pour le moment.

La matinée a commencé à 6h50 avec le lever des drapeaux américain et californien par le color guard de Disneyland à Town Square sur Main Street.

Un certain nombre d’acteurs masqués et distants étaient présents et ont été accueillis par le PDG de Disney, Bob Chapek.

« Wow. Quelle journée », a déclaré Chapek. «Nous avons attendu si longtemps pour cela.»

L’excitation et l’énergie peuvent être ressenties tout au long, a-t-il dit, puis a remercié les membres de la distribution pour tout ce qu’ils font.

«Nous ne sommes pas simplement un autre endroit. Nous ne sommes pas simplement un autre parc à thème. Nous sommes quelque chose de spécial grâce à vous », a déclaré Chapek. «Maintenant, allons créer des souvenirs magiques qui dureront toute une vie.»

Dans les dernières heures avant l’ouverture, les équipes arrosaient les plantes et installaient des kiosques. Le train de Disneyland a commencé à faire le tour du parc vers 7 h 15. Les membres de la distribution ont aligné Main Street USA, se préparant à accueillir les invités lorsqu’ils franchissent les portes.

La sécurité est la clé, comme en témoignent les stations de désinfectant pour les mains tous les quelques pieds et les lignes sur le trottoir, dans les magasins et les files d’attente rappelant à tous de garder les clients à distance.

Les dispositifs de sécurité supplémentaires incluent également le plexiglas autour des zones de caisse des kiosques. Comme il n’y a pas de salle à manger à l’intérieur, il y a plus de tables et de chaises à l’extérieur dans le parc où les gens peuvent s’asseoir et manger. Un rappel, aussi, que les invités doivent être stationnaires lorsqu’ils mangent – plus de grignotage en se promenant ou en faisant la queue pour les manèges.

La voie de la réouverture de Disneyland

Disneyland est le seul des parcs à thème de la société à être construit par Walt Disney, bien qu’il ait commencé à acheter un terrain et à faire des plans pour ce qui allait devenir Walt Disney World à Orlando, en Floride, avant sa mort en 1966.

«À tous ceux qui viennent dans cet endroit heureux, bienvenue», a-t-il déclaré lors de l’inauguration du 17 juillet 1955, qui a attiré plus de 28 000 personnes, soit près du double du nombre d’invités.

Jusqu’à la pandémie de coronavirus, Disneyland avait été fermé trois fois auparavant – le jour du deuil national en 1963 après l’assassinat du président John Kennedy; en 1994 à la suite du tremblement de terre de Northridge; et le 11 septembre 2001, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Chacune de ces fermetures durait un jour.

Lorsque Disney a fermé ses parcs californiens le 14 mars 2020, les dirigeants devraient rouvrir d’ici la fin du mois. Mais le coronavirus a continué de se propager. Disney a provisoirement fixé une date de réouverture à la mi-juillet 2020, qui a de nouveau dû être reportée, en attendant l’approbation du gouvernement.

Cependant, les magasins et les restaurants du centre-ville de Disney ont pu rouvrir en juillet conformément aux directives COVID-19 de la Californie. Quelques mois plus tard, Disney a ouvert des magasins de détail à l’intérieur de California Adventure et en mars, a organisé l’expérience de dégustation de nourriture «A Touch of Disney» à l’intérieur du parc, qui a ramené environ 1000 membres de la distribution.

Les manèges et attractions sont restés fermés.

En mars, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé que tous les parcs à thème de Californie pourraient rouvrir le 1er avril, et peu de temps après, Chapek a annoncé que Disney commençait à rappeler les employés en congé, qui ont depuis été formés aux nouvelles normes de sécurité COVID.

À ce jour, plus de 15 000 membres de la distribution ont été ramenés dans les deux parcs. À son apogée, le Disneyland Resort emploie environ 32 000 personnes, et Ken Potrock, président du Disneyland Resort, a déclaré qu’il espère que bientôt, d’autres pourront être rappelés.

Réouverture du parc Disney California Adventure et de Disneyland avec des changements COVID

Contrôles de température: Invités devront subir des contrôles de température avec des thermomètres sans contact avant d’entrer dans les parcs. Selon les directives de santé de l’État, toute personne ayant une température de 100,4 F ou plus ne sera pas autorisée à entrer, ni personne dans leur groupe.

Masques: Les masques faciaux ne peuvent être enlevés que lorsque vous mangez ou buvez activement, mais vous devez être stationnaire et physiquement éloigné des autres. Manger et boire ne sont autorisés que dans les salles à manger désignées et ne sont pas autorisés en ligne ou lors de manèges. Les masques doivent couvrir entièrement la bouche et le nez. Pas de cache-cou ni de bandanas triangulaires à menton ouvert. Consultez le site Web ou l’application Disneyland pour connaître les couvertures faciales acceptables.

Paiement sans numéraire: Les clients sont encouragés à utiliser des cartes de débit, de crédit ou des cartes-cadeaux pour les achats plutôt que des espèces.

Pour les billets et les réservations, les horaires du parc, les listes des manèges, des attractions et des restaurants ouverts, visitez Disneyland.com ou téléchargez l’application Disneyland.