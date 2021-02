NEW YORK (AP) – Oasis dans le meilleur des cas, les parcs de la ville de New York ont ​​servi de refuges essentiels à travers les moments difficiles de la pandémie – des paradis pour les millions de la ville qui aspirent à échapper à leurs appartements fermés, respirer l’air frais et profitez d’un peu d’espace pour les coudes.

La porte-parole du département des parcs, Crystal Howard, a déclaré qu’au fond de l’expérience de mort imminente de la ville au printemps dernier, «les parcs sont devenus tout pour les gens».

Ils sont allés dans les parcs pour la musique, pour l’art, pour s’entraîner. Les enfants parcourent les espaces verts, individuellement et en classe. Les vélos parcourent les sentiers, les ballons de basket trouvent les cerceaux, les patins glissent sur les patinoires. Dans une ville toujours paralysée par le coronavirus, les parcs sont un retour à des jours meilleurs et plus occupés.

«Nous ne suivons pas les utilisateurs du parc», a déclaré Howard. «Mais de façon anecdotique, nous savons qu’il y a eu au-delà d’une augmentation notable des déchets» – ce qui est un problème. La pandémie a fait un énorme trou dans le budget de la ville, l’obligeant à réduire de 84 millions de dollars le financement des parcs.

Le département des parcs a donc lancé une campagne anti-déchets, affichant des pancartes exhortant les New-Yorkais à «Montrez de l’amour à vos parcs». Et il a recruté des volontaires pour augmenter l’effort de nettoyage.

La création du système de parcs de la ville, qui englobe désormais 14% du territoire de la ville et 1 700 espaces verts, s’inscrit dans un mouvement inspiré d’une autre contagion: le choléra.

«Le parc urbain du XIXe siècle a été créé en grande partie comme une mesure de santé publique», a déclaré Thomas J. Campanella, originaire de Brooklyn, historien en résidence du Département des parcs et professeur agrégé de paysage urbain à l’Université Cornell.

Campanella a déclaré qu’après les épidémies de choléra majeures dans la première moitié des années 1800, la profession médicale a appelé à des mesures pour «amener le pays dans la ville, créer un paysage rural dans la ville».

Cela, a-t-il dit, était à l’origine des parcs Central, Prospect et Fort Greene. En fait, Frederick Law Olmstead, qui a conçu les trois parcs avec Calvert Vaux, a perdu un enfant à cause du choléra; il croyait que les parcs pouvaient agir comme des poumons urbains en tant que «débouchés pour l’air vicié et entrées pour l’air pur».

Une promenade à travers Prospect Park au plus profond d’un hiver pandémique prouve que la vision d’Olmsted est toujours adoptée.

Dans le coin sud-ouest du parc, l’instructrice de conditionnement physique «Curly Shirley» Catton, vêtue de leggings aux couleurs de l’arc-en-ciel, a rassemblé un groupe de femmes vêtues de la même manière pour son cours «High on Life». Catton dit que son cours comprend «le fitness, la respiration, la méditation et la positivité», pour «un mélange de fitness et de nature».

En écoutant avec des écouteurs, les femmes ont suivi les morceaux de musique et les commandes de Catton, dansant avec enthousiasme, sautant et sautant à travers les prairies ouvertes et les chemins.

«Il y a toujours une nouvelle voie à emprunter. Le feuillage et les arbres sont toujours différents. J’adore l’énergie du parc… les gens veulent juste voir les autres passer un bon moment », a déclaré Catton.

Pendant ce temps, l’enseignant Noah Mayers a conduit une douzaine d’élèves de la Brooklyn Apple Academy, un centre de ressources et de communauté pour les écoles à la maison, à un barbecue où ils ont ramassé de l’amadou, allumé un petit feu et grillé des guimauves.

«Nous avions l’habitude de forcer tout le monde à sortir dans le passé. Mais ces dernières années, nous restions de plus en plus à l’intérieur. J’étais passé d’un enseignant qui passait habituellement toute la journée à l’extérieur à une journée entière à l’intérieur », a-t-il déclaré.

«Maintenant, nous sommes juste tous en dehors de tout ce temps. Je travaille 40 heures par semaine », a-t-il ajouté. «Sur 24 heures d’enseignement, je ne passe que six à huit heures à l’intérieur. Être dehors, c’est beaucoup plus sûr. Nous ne respirons pas l’un sur l’autre. Habituellement, nous courons dans le parc. »

Lorsque l’interdiction de la pandémie contre les grands rassemblements a forcé le BRIC Arts et Prospect Park Alliance de Brooklyn à annuler une série annuelle de performances d’été au groupe de musique du parc, ils ont invité Mildred Beltré et Oasa DuVerney de Brooklyn Hi-Art Machine! pour créer une installation d’art public pour «activer» l’espace.

Le couple a conçu et installé un tissage néon géant pour enjamber la scène vide et bouclée de la coque. Leur installation est basée sur un poème de Lucille Clifton cité dans le tissage et est également inspirée du poème d’Assata Shakur «What is Left». Il peut être vu de loin et se lit comme suit: « Venez célébrer avec moi que quelque chose de tous les jours a essayé de me tuer et a échoué. »

L’idée, a déclaré Beltre, est de «mettre en avant une célébration de la vie des femmes noires qui ne la sépare pas des luttes actuelles que nous avons pendant la pandémie. Espérons que le tissage résonne avec tous ceux qui le voient. Ils sont comme, « Whoa, j’ai survécu un autre jour. » Pour les Noirs, les personnes de couleur, les autochtones, pour nous, c’est plus un événement quotidien… cela a précédé la pandémie, et cela continuera probablement après.

Pour d’autres, comme Melissa Creighton, résidente de Brooklyn, le parc est une ardoise vierge pour «l’aventure» avec son fils de 7 ans, Bo Singer, et son ami.

«La façon dont les choses ont changé, il n’y a pas de cours de natation, pas de soccer, rien d’organisé pour les enfants», dit-elle. «Nous avions l’habitude de rouler sur les sentiers et de nous diriger vers un endroit spécifique. Maintenant, nous roulons sur des chemins de terre, à travers la boue. C’est… vraiment exaltant.

Ces jours-ci, dit-elle, c’est «une aventure plus profonde. On ramasse même les ordures. La vie était plus organisée avant.

Maintenant, dit-elle, c’est plus sauvage.