Les parcs animaliers africains face au climat et aux infrastructures menacées

MOMBASA, Kenya — Les parcs nationaux africains, qui abritent des milliers d’espèces sauvages telles que les lions, les éléphants et les buffles, sont de plus en plus menacés par des précipitations inférieures à la moyenne et de nouveaux projets d’infrastructure, mettant à rude épreuve les habitats et les espèces qui en dépendent. Une sécheresse prolongée dans une grande partie de l’est du continent, exacerbée par le changement climatique, et les développements à grande échelle, y compris le forage pétrolier et le pâturage du bétail, entravent les efforts de conservation dans les aires protégées, selon plusieurs experts en environnement.

Les parcs à risque s’étendent du Kenya à l’est – qui abrite les parcs nationaux de Tsavo et de Nairobi – au sud jusqu’aux parcs de Mkomazi et Serengeti en Tanzanie, les parcs Quirimbas et Gorongosa au Mozambique et le célèbre parc national Kruger en Afrique du Sud, et à l’ouest jusqu’aux réserves de Kahuzi Biega, Salonga et Virunga au Congo.

Les parcs protègent non seulement la flore et la faune, mais agissent également comme des puits de carbone naturels – stockant le dioxyde de carbone émis dans l’air et réduisant les effets du réchauffement climatique.

On estime que 38% des zones de biodiversité de l’Afrique sont gravement menacées par le changement climatique et le développement des infrastructures, a déclaré Ken Mwathe de BirdLife International.

« Au fil des ans, les zones clés de la biodiversité, en particulier en Afrique, ont été considérées par les investisseurs comme inactives et prêtes à être développées », a déclaré Mwathe. “Les gouvernements allouent des terres dans ces zones pour le développement des infrastructures.”

Il a ajouté que « les lignes électriques et autres infrastructures énergétiques provoquent des collisions avec les oiseaux, en raison de la faible visibilité. Le nombre de personnes tuées de cette manière n’est pas faible.

Dans leur quête pour renforcer le niveau de vie et atteindre les objectifs de développement durable, tels que l’accès à l’eau potable et à la nourriture, la stimulation de l’emploi et de la croissance économique et l’amélioration de la qualité de l’éducation, les gouvernements africains ont jeté leur dévolu sur de grands projets de construction, dont beaucoup sont financés par investissements étrangers, notamment chinois.

Le projet d’oléoduc d’Afrique de l’Est, par exemple, qui, selon le gouvernement ougandais, peut aider à sortir des millions de personnes de la pauvreté, traverse la vallée ougandaise de Kidepo, les chutes de Murchison et la forêt impénétrable de Bwindi, menaçant les espèces et attirant les critiques des militants pour le climat.

La croissance des populations urbaines et la construction qui l’accompagne, comme les nouvelles routes, les réseaux électriques, les conduites de gaz, les ports et les chemins de fer, ont également ajouté à la pression sur les parcs, ont déclaré les défenseurs de l’environnement.

Mais ils ajoutent que remplacer la faune par des infrastructures n’est pas la bonne approche pour la croissance économique.

“Nous devons avoir un avenir où la faune ne soit pas séparée des gens”, a déclaré Sam Shaba, responsable de programme à la Honeyguide Foundation en Tanzanie, une organisation environnementale à but non lucratif.

Lorsque “les gens commencent à voir que vivre avec la faune est la réponse au développement durable… c’est ce qui change la donne”, a déclaré Shaba.

La plupart des parcs animaliers d’Afrique ont été créés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle par des régimes coloniaux qui ont clôturé les zones et ordonné aux populations locales de rester à l’écart. Mais maintenant, les écologistes découvrent qu’une approche plus inclusive de la gestion des parcs et de la recherche de l’expertise des communautés autochtones qui vivent autour des parcs peut aider à les protéger, a déclaré Ademola Ajagbe, directeur général régional pour l’Afrique de The Nature Conservancy.

“Les habitants de ces zones sont expulsés de force ou empêchés d’y vivre, comme les Maasai (en Tanzanie et au Kenya), les Twa et les Mbutis (en Afrique centrale) qui, depuis des générations, vivent avec la faune”, a déclaré Simon Counseill, conseiller chez Survival International.

“L’Afrique est dépeinte comme un lieu de vie sauvage sans personne qui y vit et ce récit doit changer”, a-t-il déclaré.

“Si nous ne prêtons pas attention aux besoins sociaux des communautés, à la santé, à l’éducation et à l’endroit où elles obtiennent de l’eau, nous manquons l’essentiel”, a déclaré John Kasaona, directeur exécutif du développement rural intégré dans la conservation de la nature en Namibie.

Les effets de la détérioration des conditions météorologiques dans les parcs nationaux en raison du changement climatique ne doivent pas non plus être ignorés, ont déclaré les experts.

Une étude récente menée dans le parc national Kruger a établi un lien entre les événements météorologiques extrêmes et la perte de plantes et d’animaux, incapables de faire face aux conditions drastiques et au manque d’eau en raison de périodes de sécheresse plus longues et de températures plus chaudes.

La sécheresse a gravement menacé des espèces comme les rhinocéros, les éléphants et les lions car elle réduit la quantité de nourriture disponible, a déclaré Philip Wandera, un ancien directeur du Kenya Wildlife Service qui est maintenant chargé de cours sur la gestion des parcours à l’Université catholique d’Afrique de l’Est.

Une gestion plus intensive des parcs et la suppression des clôtures qui empêchent les espèces de migrer vers des zones moins sujettes à la sécheresse sont des premières étapes importantes pour protéger la faune, a déclaré Wandera.

Il a ajouté qu’une aide financière pour «soutenir les communautés dans et autour des parcs nationaux» aiderait également à les préserver.