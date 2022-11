Les parcours des séries éliminatoires de Gênes-Kingston et Kaneland les affrontent contre les meilleures têtes de série – Shaw Local

Toute la saison, l’entraîneur de Kaneland, Pat Ryan, a vu son équipe s’améliorer défensivement.

Maintenant, la défensive des Knights sera mise à l’épreuve par une attaque de Prairie Ridge qui affiche une moyenne de 46 points par match et met en vedette un quart-arrière qui a le 11e plus de verges au sol en une seule saison dans l’histoire de l’État.

“Ils vont marquer des points et faire des jeux”, a déclaré Ryan. «Nous devons juste garder notre sang-froid et jouer à travers cela. L’un de ces messages dont nous parlons beaucoup est l’importance de la prochaine pièce. Après qu’ils obtiennent un gros jeu, nous devons les faire jouer au suivant. Ce sera la clé. Nous allons faire quelques arrêts ; nous avons bien joué et nous avons la capacité d’obtenir quelques arrêts. Mais c’est une très bonne équipe offensivement et ils ont un joueur vraiment spécial là-bas.

Les Knights (7-3) dans la classe 6A et Genoa-Kingston dans la classe 3A devraient affronter les têtes de série au deuxième tour. Kaneland affrontera le n ° 2 Prairie Ridge (9-1) à 14 h samedi, tandis que les Cogs (8-2) se dirigeront vers le n ° 1 Princeton pour un match à 13 h samedi.

Le quart-arrière de Prairie Ridge, Tyler Vasey, a parcouru 2 835 verges cette année, ce qui, selon les records de l’IHSA, est le 11e plus important de l’histoire de l’État. Même seulement 120 verges samedi le placeraient au huitième rang sur la liste.

Les Wolves ont dominé Crystal Lake South 63-55 au premier tour la semaine dernière. C’était la troisième fois qu’ils dépassaient les 60 points cette année. Et bien qu’ils aient mis en place 48 ou plus au cours des trois dernières semaines, ils ont remporté chacun de ces matchs par seulement un touché – 48-41 contre Crystal Lake South lors de la semaine 8, 56-49 contre Crystal Lake Central (2-7 ) lors de la semaine 9 et le match revanche contre les Tigers la semaine dernière.

Ils n’ont tenu une équipe en séries éliminatoires qu’à moins de 40 points une seule fois, une victoire de 35-7 sur Huntley lors de la troisième semaine.

Et les Knights ont également montré leur capacité à accumuler des points cette année, après une victoire de 35-14 contre Riverside-Brookfield lors du premier match des séries éliminatoires. Ils marquent en moyenne près de 34 points par match et ont marqué au moins 28 lors de leurs quatre derniers matchs.

Le quart-arrière Troyer Carlson mène l’attaque et Aric Johnson a été sa principale cible tout au long de l’année. Johnny Spallasso a également été dangereux, attrapant un long touché la semaine dernière.

“Notre attaque a toujours la capacité d’être explosive et d’accumuler beaucoup de points”, a déclaré Ryan. « Nous devons nous assurer de ne pas reculer. Les pénalités et les mauvais snaps et autres ne peuvent pas arriver. Nous devons être solides et disciplinés pour repartir avec de gros jeux. Nous avons raté quelques occasions vendredi soir. Gros jeux, vous ne pouvez pas obtenir le dos. J’espère que nous nous connecterons sur eux tous cette semaine.

Ryan a déclaré que l’aspect mental pourrait également occuper une place importante samedi. Il a dit qu’il insistait auprès de son équipe pour qu’elle ne se décourage pas si elle abandonnait de gros jeux.

“Prairie Ridge a marqué une tonne de points donc même s’ils ont une avance, nous ne pouvons pas descendre”, a déclaré Ryan. “Ils ont également cédé beaucoup de points, donc le message fort a été de ne pas abandonner. Ils ont également été marqués. Ce sera important pour nous de jouer les quatre quarts-temps.

Genoa-Kingston fait également face à une tête de série n ° 1, se dirigeant vers Princeton pour affronter les Tigers, une équipe avec une moyenne de près de 53 points par match après une victoire de 56-28 sur Peotone lors du premier match. Les Cogs se sont battus pour une victoire de 16-8 sur Elmwood-Brimfield.

Le quart-arrière Teegan Davis est devenu le meilleur passeur de tous les temps de l’école avec 3 318 verges pour sa carrière et 1 479 pour l’année avec 19 touchés. Il s’est précipité pour un autre 716 et 15 scores, et a marqué 40 fois cette année.

Les 28 points accordés la semaine dernière étaient le maximum qu’ils aient accordé toute l’année. Ils ont cédé entre 20 et 22 points lors de chacun de leurs quatre premiers matchs, puis 14 points lors de leurs cinq derniers matchs de saison régulière.

“Ils ont accumulé une tonne de points”, a déclaré l’entraîneur de GK, Cam Davekos. «Ils ont l’air très impressionnants dans toutes les phases du jeu. Nous allons devoir jouer un match presque parfait pour faire quoi que ce soit contre ces gars-là. Ils font un bon travail de course quand ils en ont besoin et leur jeu de passes est exceptionnel. Leur défense s’envole. Il n’y a pas beaucoup de trous dans leur défense. Ça va être un défi, mais c’est à cela que servent les séries éliminatoires. Nous sommes prêts à relever ce défi.