Les « parasites » génétiques aident-ils le système immunitaire à se développer ?

Newswise — Des séquences d’ADN « parasites » auraient trois fonctions potentielles dans le développement des lymphocytes T (pour thymus), selon des chercheurs dirigés par un professeur de médecine de l’Université de Montréal Claude Perreault montre une étude récente.

Publié dans le journal eVie et coécrite par l’étudiant au doctorat Jean-David Larouche, l’étude suggère que l’expression d’éléments « transposables » dans les cellules du thymus est essentielle à la prévention des réactions auto-immunes chez les vertébrés.

Grâce à ces nouvelles connaissances, des immunothérapies efficaces et sûres ciblant les éléments transposables, fortement exprimés dans les tumeurs, pourraient être développées efficacement, affirment les chercheurs.

Éliminer les mauvaises cellules

Les lymphocytes T sont des cellules immunitaires impliquées dans l’élimination des cellules infectées et cancéreuses. Ils terminent leur développement dans le thymus, où ils apprennent à tolérer les cellules normales de l’organisme et à détecter les envahisseurs tels que les agents infectieux ou les cellules cancéreuses.

Des fragments d’ADN dits « transposables » sont exprimés à des niveaux plus élevés dans certaines cellules du thymus que dans le reste du corps. Appelés « parasites » génétiques, ils sont des vestiges d’infections virales qui représentent environ 45 % du génome humain.

Le fait que leur activité soit élevée dans le thymus soulève une question importante : les éléments transposables sont-ils impliqués dans le développement des lymphocytes T ?

Pour répondre à cette question dans leur laboratoire, l’équipe de Perreault a réalisé des analyses multi-omiques – un ensemble de techniques permettant d’analyser plusieurs milliers d’indicateurs simultanément et d’offrir une perspective globale – dans des cellules de thymus humaines et murines.

Varie selon les types de cellules

L’expression des éléments transposables dans le thymus humain varie selon les types de cellules et au cours du développement. Deux types de cellules expriment ces éléments de manière particulièrement forte – les cellules épithéliales de la médullaire du thymus et les cellules dendritiques plasmacytoïdes – et sont essentielles à l’établissement de l’autotolérance des lymphocytes T.

Les chercheurs de l’UdeM ont identifié trois fonctions potentielles pour les éléments transposables du thymus :

Premièrement, en liant de nombreux facteurs de transcription, ils contribuent à divers réseaux de régulation des gènes.

De plus, en stimulant la sécrétion de certaines molécules, ils induisent un microenvironnement qui favorise le développement des lymphocytes T.

Enfin, en présentant certains fragments moléculaires à leur surface, ils contribuent à l’éducation des lymphocytes T.

Les éléments transposables pourraient donc jouer plusieurs rôles dans le développement et le fonctionnement du système immunitaire, selon Perreault, chercheur principal et directeur du laboratoire de recherche en immunobiologie à l’Institut de recherche clinique de Montréal affilié à l’UdeM.