Le Royaume-Uni est actuellement confronté à une montée alarmante de la cryptographie, le parasite intestinal responsable de la diarrhée, et non la monnaie déroutante. Dans un rapport publié ce mois-ci, les responsables de la santé ont documenté un nombre de cas beaucoup plus élevé que prévu jusqu’à présent en 2023. On ne sait pas encore pourquoi la cryptographie est en plein essor dans le pays, bien que cette augmentation puisse être liée aux voyages internationaux.

En médecine et en biologie, « crypto » a longtemps été le raccourci pour Cryptosporidiumun genre de protozoaires microscopiques qui infectent généralement l’intestin et provoquent des maladies gastro-intestinales chez les humains et d’autres animaux (les parasites et les maladies qu’ils provoquent sont communément appelés crypto). L’infection peut facilement se propager par contact direct avec les excréments d’une personne infectée, mais les cryptoparasites sont également suffisamment robustes pour survivre pendant des mois dans le sol et l’eau.

Le symptôme le plus courant de la crypto est une diarrhée aqueuse, suivie de crampes, de déshydratation et d’une légère fièvre. En règle générale, les gens sont malades de la cryptographie pendant environ une à deux semaines, bien que parfois les symptômes puissent augmenter et diminuer jusqu’à un mois. Et chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, l’infection peut devenir chronique ou mettre la vie en danger. Le parasite peut rarement atteindre les voies respiratoires, provoquant d’autres problèmes.

La cryptographie constitue un problème de santé publique persistant dans le monde entier et constitue l’une des principales causes de maladies d’origine hydrique aux États-Unis et dans d’autres pays. Mais les autorités sanitaires britanniques ont remarqué une augmentation des cas à l’échelle nationale cette année. Leurs conclusions sont détaillées dans un article publié la semaine dernière dans la revue Eurosurveillance.

L’augmentation des cas de cryptographie semble avoir commencé en août, sur la base des résultats des tests en laboratoire (au Royaume-Uni et aux États-Unis, chaque cas documenté de cryptographie doit être signalé au gouvernement). Entre la mi-août et la fin septembre, il y a eu plus de 2 400 cas de cryptographie confirmés en laboratoire au Royaume-Uni. L’été est censé être la haute saison pour la cryptographie, mais la hausse est bien supérieure à cette augmentation attendue. Les cas ont commencé à ralentir fin octobre mais restent bien plus élevés que la normale.

Jusqu’à présent, au moins, il ne semble pas y avoir d’explication simple derrière la montée en flèche des cryptomonnaies. Les autorités n’ont identifié aucune source spécifique d’exposition ni aucun environnement susceptible de donner lieu à une épidémie importante, comme les piscines récréatives ou les réserves d’eau potable. Mais les enquêtes auprès des personnes infectées ont fourni des indices potentiels. Par rapport à l’année dernière, le pourcentage de personnes déclarant avoir récemment voyagé dans d’autres pays n’a pas changé, mais il est possible que cette augmentation soit liée aux personnes visitant des régions spécifiques ou à la baignade plus fréquente cet été.

“Nos premiers résultats suggèrent que la natation (au Royaume-Uni ou à l’étranger), y compris l’utilisation des piscines, et les voyages à l’étranger vers diverses destinations pourraient être à l’origine de l’augmentation actuelle”, écrivent les auteurs du rapport.

L’équipe affirme travailler avec des agences de santé publique liées aux voyages au Royaume-Uni pour garantir que les voyageurs sont informés sur la cryptographie, et elle correspond avec d’autres autorités sanitaires en Europe pour enquêter plus en profondeur sur cette augmentation.

Quant à la personne moyenne qui s’inquiète d’attraper la cryptographie, certains étapes pratiques à prendre comprennent : ne pas avaler l’eau de baignade (surtout si elle n’a pas été traitée), s’assurer que vos repas à la maison sont bien cuits et éviter le lait non pasteurisé et d’autres produits alimentaires. En général, les personnes qui ont récemment souffert de diarrhée devraient également attendre au moins deux semaines avant d’accéder à un plan d’eau partagé.