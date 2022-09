Les paraprofessionnels du district 46 de Prairie Grove et les chauffeurs de bus protestent contre le blocage des négociations contractuelles – Shaw Local

Deux fois cette semaine, des dizaines de paraprofessionnels, de chauffeurs de bus et d’autres membres du personnel du district scolaire de Prairie Grove 46 se sont rassemblés le long de la route 176, appelant à «un salaire décent».

Le syndicat qui représente les travailleurs, les Prairie Grove Education Support Professionals, est en négociation avec le district pour un nouveau contrat depuis février, et les deux parties ne sont pas parvenues à un accord lors de leur dernière réunion sur la convention collective le 25 août, qui a duré jusqu’à 2 heures du matin, a déclaré la présidente du syndicat Trisha Meyers.

Un médiateur fédéral a été nommé pour aider aux négociations, a déclaré le surintendant de Prairie Grove, John Bute, qui a ajouté que les réunions récentes avaient été «quelque peu fructueuses», mais il est regrettable qu’ils ne soient pas encore parvenus à un accord.

Il a déclaré que les relations du district avec le personnel représenté par le syndicat avaient été « très positives » pendant son mandat.

“C’est un groupe diversifié”, a déclaré Bute à propos du personnel touché. «J’ai une bonne relation de travail avec cette direction. Prairie Grove est un quartier fantastique où nous respectons et aimons nos employés. Sommes-nous ravis de ce qui se passe en ce moment ? Non. Voulons-nous avoir un contrat juste et compétitif ? À cent pour cent, oui, nous le faisons.

Les manifestants comprenaient un ensemble de membres du personnel du district, notamment des chauffeurs de bus, des gardiens et des paraprofessionnels, qui ont déclaré qu’ils estimaient que leurs salaires et avantages n’avaient pas suivi l’inflation et n’étaient pas compétitifs par rapport aux autres districts ou emplois.

Un groupe d’employés du district 46 de Prairie Grove, y compris des chauffeurs de bus, des paraprofessionnels et des gardiens, a protesté cette semaine après le blocage des négociations contractuelles avec le district. (Aaron Dorman)

“Il est difficile de payer les factures et de joindre les deux bouts”, a déclaré la conductrice de bus Resa Riess. “Ils n’offrent pas quelque chose qui rend cela possible.”

Les pénuries de personnel ont également accru les tensions et le stress parmi le personnel, et davantage de chauffeurs de bus envisagent de quitter le district si un règlement n’est pas conclu rapidement, a déclaré la conductrice de bus Janeli Suarez.

“Nous sommes les premières et les dernières personnes à voir les enfants”, a déclaré Suarez, ajoutant que son propre enfant fréquente l’école primaire de Prairie Grove. « Nous sommes toujours là, sous la pluie, la neige ou le grésil. Nous nous soucions aussi des étudiants. Les gens de la communauté n’ont aucune idée de ce qui se passe.

Le district compte actuellement deux chauffeurs de bus sur 13, a déclaré Riess, ce qui entraîne des trajets de bus plus longs les jours où il y a des voyages sportifs ou d’autres événements.

Actuellement, le personnel travaille selon les termes du contrat précédent, qui a pris fin le 30 juin, a déclaré Meyers. Les négociations pour l’année scolaire en cours ont débuté en février.

Bute a déclaré au conseil scolaire lors de sa réunion de mardi que du point de vue du conseil, le district devait équilibrer l’augmentation de la rémunération du personnel avec des «préoccupations financières» et l’objectif était d’être «vers le milieu du marché» par rapport aux autres districts scolaires.

Actuellement, les salaires de départ du personnel de soutien dans le district varient d’un peu plus de 14 dollars de l’heure pour les paraprofessionnels à 21 dollars de l’heure pour les gardiens en chef. Bien que Meyers ait dit qu’elle gagnait plus que le taux de base des paraprofessionnels, cela la dérange qu’après 16 ans, elle gagne moins que les superviseurs de cafétéria qui gagnent 27 $ de l’heure.

Les termes des dernières offres de chaque côté ont été publiés vendredi au Conseil du travail des relations éducatives de l’Illinois, une étape requise par la loi avant qu’un syndicat puisse faire grève. Cette étape peut être initiée par l’une ou l’autre des parties ou par le médiateur au moins 15 jours après le début de la médiation.

Un syndicat doit attendre au moins 14 jours après les affichages pour faire grève et doit également fournir un préavis écrit de 10 jours d’intention de grève.

Selon le la dernière offre du syndicat, les deux parties cherchent à s’entendre sur un contrat de cinq ans. Le syndicat a demandé une augmentation de 5 % pour les deux prochaines années, suivie d’une augmentation de 3,75 % pour l’année scolaire 2024-25 et de 3 % pour les années scolaires 2025-26 et 2026-27.

Le quartier proposé 5% pour la première année suivi de 3,5% pour la 2023-24 et 3% pour chacune des trois dernières années du contrat quinquennal, indique l’affichage de sa dernière offre.

Les documents du conseil et du syndicat conviennent que la différence dans les augmentations salariales totales s’élève à 30 000 $ sur la période de cinq ans.

La possibilité d’allocations de longévité pour les membres du personnel de longue date ne figure pas dans la proposition actuelle du district, mais pourrait toujours être sur la table, a déclaré Bute.

Bute a déclaré qu’un autre point d’achoppement, le manque de congés payés dans la proposition actuelle du conseil, est compensé par des taux de rémunération plus élevés et que, selon la proposition actuelle du conseil, les salaires de cette année seraient plus élevés dans toutes les catégories de personnel que les années précédentes, plus les paiements de vacances antérieurs. .

Selon un rapport de l’association nationale de l’éducationle salaire moyen du personnel de soutien à l’éducation à l’échelle nationale était de 35 000 $ l’an dernier, mais ce chiffre, ajusté en fonction de l’inflation, représente une diminution de la valeur sur une période de 10 ans.

Les rapports indiquent que les salaires dans l’Illinois sont légèrement supérieurs au taux national, avec une moyenne d’environ 36 700 $, ce qui le classe au 15e rang parmi les États.

“C’est un super quartier”, a déclaré Meyers. « Ma fille est allée à l’école ici. Nous recherchons simplement un règlement équitable. Quand vous avez des jeunes de 17 ans qui gagnent plus d’argent dans le commerce de détail que moi après 16 ans ici, c’est ridicule.

Les deux parties se réuniront à nouveau le matin du 24 septembre, à moins qu’un accord ne soit conclu avant cette date, a déclaré Bute.