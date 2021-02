L’alarme a été lancée contre deux groupes loyalistes après la suspension des inspections alimentaires dans les ports de Belfast et de Larne suite à une «recrudescence de comportements sinistres et menaçants ces dernières semaines».

Des graffitis sont apparus attaquant l’impact du protocole d’Irlande du Nord – qui a créé une frontière douanière en mer d’Irlande – et décrivant le personnel portuaire comme des «cibles».

Les entreprises de transport ont augmenté les prix de 12 pour cent cette semaine et les hôpitaux, les écoles et les prisons ont mis en garde contre des problèmes imminents d’approvisionnement en nourriture.

Et il a ajouté: «Cette région est un véritable foyer du paramilitarisme loyaliste. Il y a là-bas deux grands groupes paramilitaires loyalistes et tous deux représentent une menace réelle et importante.