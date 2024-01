Les Marines défilent devant un soldat de la garde d’honneur lors d’une répétition du défilé naval à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2022.AP Photo/Dmitri Lovetski

Les troupes d’élite russes refusent de lancer des « attaques par vagues humaines », a déclaré un responsable ukrainien.

Nataliya Humenyuk a déclaré que les marines et les parachutistes étaient préoccupés par les pertes énormes causées par les assauts.

Elle a expliqué que les anciens prisonniers et les réservistes mal entraînés mènent généralement des attaques frontales coûteuses.

Les marines et les parachutistes russes refusent de lancer certains types d’assauts en raison des inquiétudes suscitées par les pertes énormes que subissent d’autres troupes, a déclaré un responsable ukrainien. Poste de Kyiv signalé .

Nataliya Humenyuk, attachée de presse du Commandement conjoint sud des forces armées ukrainiennes, a déclaré que les soldats se considéraient “eux-mêmes comme des ‘troupes d’élite'” et ne voulaient pas “se lancer dans des assauts frontaux” que mènent généralement d’anciens criminels et réservistes, a rapporté le média. signalé.

Tout au long de l’invasion russe, la Russie est devenue de plus en plus dépendante d’assauts frontaux à haut risque impliquant des vagues d’attaques visant à sonder les positions ukrainiennes et à s’emparer de petites portions de territoire au prix de pertes importantes.

Le chef du groupe mercenaire Wagner, Eugène Prigojine, qui est mort dans un accident d’avion en août dernier après avoir mené une mutinerie ratée en juin, a décrit cette tactique comme un « hachoir à viande ».

Humeniouk a cité les attaques russes contre Krynky dans l’oblast de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, affirmant que les troupes russes qui attaquaient les positions maritimes ukrainiennes là-bas avaient subi des pertes de plus de 50 %.

“À l’heure actuelle, dans notre secteur, le nombre d’unités du type ‘Shtorm-Z’ [low-grade Russian units made of up older reservists and former felons, often committed to carry out human wave attacks] diminue et nous voyons davantage d’infanterie navale et de parachutistes”, a déclaré Humenyuk.

“Mais ils se considèrent comme des ‘troupes d’élite’ et ils ne veulent pas se lancer dans des assauts frontaux comme celui-là”, a-t-elle ajouté.

L’une des unités de parachutistes russes nouvellement formées, la 104e Division aéroportée de la Garde, semble avoir été particulièrement touchée lors de ses débuts au combat dans la région de Kherson à la fin de l’année dernière, a indiqué la Ministère britannique de la Défense a déclaré dans une mise à jour sur le conflit en décembre.

Il a déclaré que l’unité “a très probablement subi des pertes exceptionnellement lourdes et n’a pas réussi à atteindre ses objectifs lors de ses débuts au combat dans l’oblast de Kherson”, visant à déloger les positions ukrainiennes près de Krynky.

Krynky a été le théâtre de violents combats au cours des derniers mois alors que les forces ukrainiennes tentaient de reprendre du terrain de l’autre côté du fleuve Dnipro.

Un groupe de marines ukrainiens naviguent depuis les rives du Dnipro, sur la ligne de front près de Kherson, en Ukraine, en 2023.AP Photo/Alex Babenko

Les conditions dans la région ont rendu les combats difficiles pour les deux camps, avec des marais, des cratères de bombes remplis d’eau et de la boue rendant presque impossible l’accès des troupes. Le New York Times signalé.

Malgré les affirmations des responsables ukrainiens selon lesquelles les marines du pays avaient gagné du terrain sur la rive est du fleuve, les soldats et les marines ont déclaré au Times que c’était une exagération.

“Il n’y a pas de positions. Il n’y a pas de poste ou de position d’observation”, a déclaré Oleksiy, un soldat qui a combattu à Krynky et qui n’a donné que son prénom. “Il est impossible d’y prendre pied. Il est impossible d’y déplacer du matériel.”

“Ce n’est même pas un combat pour la survie”, a-t-il ajouté. “C’est une mission suicide.”

Mais son succès dans le ciel au-dessus du Dnipro a renforcé la position difficile de l’Ukraine sur le terrain.

La Russie semble avoir du mal à se défendre contre les attaques de drones ukrainiens en raison du manque de capacités de guerre électronique dans la région, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Les forces ukrainiennes utilisent des drones à vue subjective pour frapper des véhicules russes, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans une mise à jour du renseignement .

Le ministère a indiqué qu’un blogueur militaire russe estimait que 90 % du matériel militaire russe déployé autour de Krynky avait été détruit.

Lire l’article original sur Interne du milieu des affaires