Les para-athlètes de Salmon Arm surpris de se retrouver en compétition sur All-Round Athlete

Deux athlètes inspirants de Salmon Arm ont hâte de partager enfin un projet d’été auquel ils ont participé avec la communauté.

Le mercredi 8 février, Maggie Manning et Lily Brook animeront une première à Salmon Arm de l’épisode 1, saison cinq de All-Round Champion au Salmar Grand. Les gens sont invités à se joindre aux athlètes locaux et aux bons amis en personne, tout en les regardant sur grand écran alors qu’ils rivalisent avec d’autres athlètes du Canada et des États-Unis lors de la dernière saison de l’émission de télé-réalité canadienne.

“Le simple fait d’avoir la communauté derrière nous a fait une énorme différence et nous sommes ravis de partager cela avec tout le monde”, a déclaré Manning. “C’était une opportunité incroyable et super amusante, et ça devait être un grand secret et maintenant nous pouvons enfin en parler et partager les expériences que nous avons vécues.”

Le tournage a eu lieu l’été dernier entre juin et août en Ontario. Manning a déclaré que le voyage là-bas, pour elle, avait commencé par un texte sur Instagram de l’un des directeurs de casting de l’émission, qui a déclaré avoir examiné le profil de Manning et pensé qu’elle serait une bonne candidate pour le titre de championne polyvalente.

“Je pensais que c’était une arnaque…”, a ri Manning qui, après quelques jours, a tenté sa chance et a répondu. Peu de temps après, elle a soumis une candidature, a fait une entrevue et, environ un mois plus tard, a appris qu’elle serait la joueuse de hockey sur luge de la saison cinq.

Ce que Manning ne savait pas avant le premier jour du tournage, c’est qu’elle partagerait son expérience de championne polyvalente avec Brook.

“C’était en fait très intéressant parce qu’ils gardent les autres candidats complètement anonymes, donc aucun de nous n’avait communiqué entre nous que nous avions été choisis parce que cela faisait partie d’un accord de non-divulgation que nous avions signé”, a expliqué Manning. « Dans le premier épisode – il vient d’être diffusé aux États-Unis – nous nous rencontrons tous devant la caméra pour la première fois… Je pense que nous étions tous les deux sous le choc, honnêtement, car quelles sont les chances que deux para-athlètes de la même petite ville réussissent pour le faire dans l’émission?

Le fait que seuls les para-athlètes aient été choisis pour la saison 5 est également excitant pour Manning. Bien que les deux soient habiles dans plusieurs sports, Manning a été sélectionnée pour son expérience de hockey sur luge et Brook pour son aptitude à la boxe adaptée.

“Je pense que pour moi, c’est une sorte de saison révolutionnaire, simplement parce qu’ils ont décidé de recruter tous les para-athlètes, ce que personne n’a jamais fait”, a déclaré Manning, un défenseur passionné de l’accessibilité et de l’inclusion des personnes handicapées. « L’une de ces choses est la représentation dans les médias, ce qui est vraiment important… c’est une opportunité incroyable de favoriser l’accessibilité et l’inclusion en montrant ce que c’est que de vivre avec un handicap. »

Manning a déclaré que le spectacle tournait autour d’une compétition sans élimination, donnant à chaque athlète l’occasion de concourir dans le sport de l’autre.

“Quand cela devient la semaine du hockey sur luge, je deviens l’entraîneur et j’enseigne à tous mes collègues athlètes en trois jours comment pratiquer le sport, et ce dernier jour, vous devez participer”, a déclaré Manning. « C’est un podium typique où vous avez une médaille d’or, d’argent, de bronze et il y a des points supplémentaires associés à la médaille. À la fin de la saison, quel que soit le nombre de points que vous avez accumulés… c’est comme ça que vous gagnez le titre de champion toutes épreuves.

Manning a déclaré que le spectacle portait également sur le travail d’équipe, chacun des athlètes participants apprenant ensemble.

“Tout faire ensemble est une situation vraiment unique, donc nous nous sommes vraiment liés en tant que famille”, a déclaré Manning.

Un autre résultat positif du spectacle pour Manning a été le regain de confiance qu’il a donné.

«Je savais que mes capacités à être un bon athlète étaient là, mais pour moi, développer ma confiance et ma confiance que je peux faire des choses que je pensais peut-être impossibles pour moi, ou qui étaient en dehors de ma zone de confort, c’était probablement le la plus grande chose que j’ai apprise – comment me pousser au-delà de ce que je pensais être possible », a déclaré Manning.

Les portes de l’événement du 8 février au Salmar Grand ouvrent à 16 h 30, le spectacle commençant à 17 h. L’entrée se fait par don et les participants peuvent participer à un tirage au sort pour les articles portés par Manning et Brook lors de leur expérience All-Round Champion. Manning a expliqué que les fonds les aideront à les soutenir dans leurs efforts sportifs. Il y aura une after-party à 18 h au Boston Pizza, avec du temps pour socialiser et pour que Brook et Manning partagent leurs expériences avant de tirer les noms des gagnants.

lachlan@saobserver.net

