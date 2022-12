Les para-athlètes de Salmon Arm participent à une émission télévisée de compétition sportive

Deux jeunes athlètes de Salmon Arm ont affronté d’autres para-athlètes devant la caméra pour une nouvelle saison de la populaire émission télévisée All-Round Champion.

Maggie Manning et Lily Brook ont ​​toutes deux représenté Salmon Arm dans l’émission de compétition filmée en juillet et août 2022 qui voit des athlètes jouer les uns contre les autres alors qu’ils tentent de maîtriser le sport préféré de l’autre.

Chaque athlète sélectionné pour le casting est un expert dans un sport qu’il connaît bien et qu’il a pratiqué à plusieurs reprises. Ils s’entraînent mutuellement pendant trois jours pour apprendre les différents sports, puis tous les athlètes s’affrontent dans chaque sport et tentent de remporter une médaille d’or, d’argent ou de bronze, chacune valant un certain nombre de points. Des points sont également distribués pour des choses comme un bon esprit sportif. Aucun des joueurs n’est éliminé au cours des 10 épisodes et à la fin, l’athlète avec le plus de points l’emporte.

Manning a déclaré que l’offre de participer à l’émission se présentait sous la forme d’un message direct sur Instagram, qu’elle craignait d’être une arnaque. Mais le message s’est avéré sincère.

« J’ai pensé, ‘quelle opportunité incroyable de mettre en valeur les sports adaptés !’ », a déclaré Manning. Elle a postulé, a passé une entrevue la semaine suivante et a finalement rejoint les autres athlètes pendant deux mois en Ontario pour filmer la cinquième saison de All-Round Champion.

Manning est déjà apparu dans une publicité télévisée de Telus, mais n’a pas eu l’expérience de filmer quelque chose pendant une longue période comme une série télévisée.

“Ce fut une expérience super incroyable et j’ai adoré chaque minute”, a déclaré Manning. “C’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé faire, mais tout s’est en quelque sorte mis en place.”

Manning a déclaré qu’elle aimait vivre et concourir avec les autres athlètes et qu’en fin de compte, ils sont tous devenus une famille. De plus, elle est ravie de donner aux sports adaptés, plus de temps d’écran et de faire connaître les options que les athlètes et les personnes handicapées ont dans le sport. Manning a entraîné au hockey sur luge ses collègues athlètes dans l’émission.

“Je pense que c’est au bord de quelque chose de grand”, a déclaré Manning. “Si l’émission touche un enfant handicapé, une personne qui veut être active mais qui fait face à des obstacles, je pense que l’encouragement est tellement bénéfique et important. Je suis tellement excité que ce spectacle grandisse et atteigne une plus grande population.

Lily Brook ressentait à peu près la même chose et a déclaré que All-Round Champion était aussi sa première fois à filmer quelque chose comme ça. Brook a apprécié de pouvoir présenter la boxe adaptative dans l’émission, car elle a déclaré que la boxe adaptative n’est pas souvent considérée comme son propre sport.

“D’autres sports adaptés sont assez bien développés là où ils ont des gens qui le connaissent et l’apprécient, mais la boxe est toujours dans cette zone de développement en ce moment”, a déclaré Brook.

La boxe adaptée peut être pratiquée de différentes manières selon les besoins des athlètes, et Brook a enseigné la boxe en fauteuil roulant lors de l’émission.

“Beaucoup de puissance et de mouvement en boxe proviennent des jambes, mais nous pouvons obtenir du mouvement d’autres façons lorsque nous n’en avons pas”, a déclaré Brook. “C’est plutôt cool de pouvoir enseigner ce que je fais.”

Brook a déclaré qu’elle s’était découvert une passion pour le coaching des autres à travers le spectacle qu’elle n’aurait peut-être pas réalisé, et elle en est reconnaissante. Elle aimait aussi se rapprocher d’autres athlètes puisqu’elle n’a pas souvent joué à des sports d’équipe autres qu’une équipe de basket-ball dont elle fait partie à Vancouver.

“J’aime vraiment la boxe, c’est le sport qui a commencé un chemin incroyable pour moi, donc pouvoir le représenter était incroyable”, a déclaré Brook.

Manning et Brook ont ​​tous deux déclaré que c’était excitant de se voir dans la série et de pouvoir tous les deux représenter Salmon Arm.

