Les papillons monarques sont placés sur la liste rouge de l’UICN

Ensuite, il y a le changement climatique, qui aggrave les tempêtes, les sécheresses et autres événements de ce type qui peuvent être catastrophiques pour les populations déjà vulnérables. Les saisons printanières chaudes et sèches dans le sud préoccupent particulièrement les experts du monarque. Ajoutez à cela des questions plus larges sur le changement climatique perturbant les cycles anciens, comme lorsque les plantes poussent.

“Nous commençons à voir ce genre de décalage entre le moment où les insectes sont prêts à commencer le printemps et le moment où les plantes sont prêtes”, a déclaré Mme Walker. “Il y a une tonne d’inconnues.”

Une étude récente a compliqué le tableau, constatant que l’abondance estivale des monarques avait diminué dans certaines régions tout en augmentant dans d’autres, peut-être en partie parce que le temps plus chaud dans les régions du nord aidait en fait les monarques à prospérer dans ces régions. Mais même ces auteurs ont indiqué que toute doublure argentée pourrait être de courte durée, avertissant que “l’accélération du changement climatique peut entraîner des menaces croissantes”.

La décision sur la Liste rouge limite l’inscription en voie de disparition aux monarques migrateurs, qui s’applique à ceux d’Amérique du Nord. Il est sorti de la première évaluation du groupe de ces papillons. L’espèce plus large comprend une variété non migratrice dans les Caraïbes et du sud du Mexique au nord de l’Amérique du Sud.

La migration des monarques nord-américains est considérée comme l’une des merveilles du monde naturel : de minuscules insectes volant à des milliers de kilomètres vers le nord au cours de quelques générations et revenant en une seule génération, avec des papillons isolés volant peut-être plus de 4 000 km.

Les experts du monarque sont impatients de solliciter l’aide du public pour sauver l’espèce. Leur message : Plantez de l’asclépiade indigène de votre région, ce qui signifie probablement éviter l’asclépiade tropicale (elle peut faire plus de mal que de bien, surtout dans le Sud). L’asclépiade des marais est une variété attrayante et facile à cultiver originaire de toutes les régions sauf les plus occidentales des États-Unis contigus. C’est pour la ponte et les chenilles. Les papillons ont besoin de nectar, alors plantez des fleurs indigènes qui fleurissent lorsque les monarques sont dans votre région.