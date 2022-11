Les papillons monarques reviennent au Mexique lors de la migration annuelle

Les monarques se sont présentés quelques jours plus tard cette année. Normalement, ils arrivent pour les célébrations du Jour des Morts les 1er et 2 novembre. Les communautés à flanc de montagne ont longtemps associé les papillons orange et noir aux âmes des morts qui reviennent.

Le département a déclaré que les papillons ont été vus autour de leurs trois plus grandes aires d’hivernage traditionnelles – Sierra Chincua, El Rosario et Cerro Pelón dans l’État de Michoacan.

Il est trop tôt pour dire quelle sera l’ampleur de la migration annuelle en provenance des États-Unis et du Canada cette année. Ces comptages sont généralement effectués en janvier, lorsque les papillons se sont installés en touffes sur les branches des sapins et des pins.

L’année dernière, 35 % de papillons monarques de plus sont arrivés par rapport à la saison précédente. L’augmentation peut refléter la capacité des papillons à s’adapter à des épisodes de chaleur ou de sécheresse plus extrêmes en faisant varier la date à laquelle ils quittent le Mexique.

La sécheresse, les intempéries et la perte d’habitat au nord de la frontière – en particulier de l’asclépiade où les monarques pondent leurs œufs – ainsi que l’utilisation de pesticides et d’herbicides et les changements climatiques constituent tous des menaces pour la migration de l’espèce. L’exploitation forestière illégale et la perte de couvert forestier due aux maladies, à la sécheresse et aux tempêtes affligent les réserves du Mexique.