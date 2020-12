Le gouvernement fédéral a décidé de ne pas inscrire le papillon monarque comme menacé ou en voie de disparition.

L’administration Trump a annulé les protections pour les espèces en voie de disparition et menacées dans sa campagne pour la déréglementation.

«Nous assistons peut-être à l’effondrement de la population monarque en Occident.»

Au lieu de cela, le US Fish and Wildlife Service considérera ensuite le papillon noir et orange, autrefois une vue courante dans les jardins d’arrière-cour, les prairies et d’autres paysages, comme un «candidat» à la désignation comme menacée ou en voie de disparition en 2024.

Le retard est dû au fait qu’il y a tellement d’autres espèces plus prioritaires à travers le pays – 161 pour être exact – qui sont en avance sur le monarque, a déclaré le Fish and Wildlife Service.

«Nous avons mené un examen approfondi et approfondi en utilisant un processus scientifique rigoureux et transparent et avons constaté que le monarque remplissait les critères d’inscription en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition», a déclaré Aurelia Skipwith, directrice du US Fish and Wildlife Service, dans un communiqué. nous pouvons proposer une inscription, nous devons concentrer nos ressources sur nos actions d’inscription prioritaires.

«Pendant que ce travail se poursuit, nous nous engageons à poursuivre nos efforts avec nos partenaires pour conserver le monarque et son habitat aux niveaux local, régional et national», a déclaré Skipwith. «Notre objectif de conservation est d’améliorer les populations de monarques, et nous encourageons tout le monde pour rejoindre l’effort.

La protection en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition aurait obligé le gouvernement à élaborer et à financer un plan de rétablissement complet à l’échelle nationale, selon National Geographic.

« Le Fish and Wildlife Service des États-Unis reconnaît que les monarques sont menacés d’extinction », a déclaré mardi Sarina Jepsen, directrice des espèces en voie de disparition au groupe de conservation Xerces Society. «Cependant, cette décision n’offre pas encore la protection dont les monarques, et en particulier la population occidentale, ont si désespérément besoin de se rétablir.»

L’administration Trump a annulé les protections des espèces en voie de disparition et menacées dans ses efforts de déréglementation, alors même que les Nations Unies affirment qu’un million d’espèces – 1 sur 8 sur Terre – sont menacées d’extinction en raison du changement climatique, du développement et d’autres causes humaines.

Les monarques sont connus pour leurs phénoménales migrations printanières et automnales, voyageant à travers le continent vers et depuis les sites d’hivernage. Dans l’est de l’Amérique du Nord, les monarques voyagent vers le nord au printemps, du Mexique au Canada, sur deux à trois générations successives, se reproduisant en cours de route. Les monarques occidentaux continuent d’occuper et de se reproduire dans des climats plus chauds tout au long de l’été.

Les scientifiques estiment que la population de monarques dans l’est des États-Unis a chuté d’environ 80% depuis le milieu des années 1990, tandis que le déclin dans l’ouest des États-Unis a été encore plus prononcé.

Pendant des décennies, les monarques de l’Ouest sont en déclin en raison de la perte d’habitat, notamment de la destruction de leurs sites d’hivernage en Californie et de la perte d’asclépiade pour les chenilles et de ressources en fleurs pour alimenter la migration, a déclaré la société Xerces. Les insectes sont également affectés par le changement climatique et l’utilisation de pesticides.

Tierra Curry, un scientifique principal au Centre pour la diversité biologique, a déclaré mardi que «47 espèces ont disparu en attendant que leur protection soit finalisée. Cette décision prolonge le retard dans la mise en œuvre d’un plan de relance national dont les monarques ont désespérément besoin.

« Les monarques sont beaux, ils jouent un rôle important dans la nature et la culture, et leurs migrations sont époustouflantes. Nous leur devons, ainsi qu’aux générations futures, un engagement total envers leur rétablissement. »

Contribuer: The Associated Press