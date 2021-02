Les papillons monarques en baisse de 26% dans les aires d’hivernage du Mexique

MEXICO CITY (AP) – Le nombre de papillons monarques qui se sont présentés sur leurs aires de repos hivernales dans le centre du Mexique a diminué d’environ 26% cette année, et quatre fois plus d’arbres ont été perdus à cause de l’exploitation forestière illégale, de la sécheresse et d’autres causes, faisant de 2020 un mauvaise année pour les papillons.

La commission gouvernementale pour les aires naturelles protégées a déclaré que la population de papillons ne couvrait que 2,1 hectares (5,2 acres) en 2020, contre 2,8 hectares (6,9 acres) l’année précédente et environ un tiers des 6,05 hectares (14,95 acres) détectés en 2018. .

Parce que les monarques se regroupent si densément dans les pins et les sapins, il est plus facile de les compter par zone plutôt que par individus.

Gloria Tavera, la directrice régionale de la Commission mexicaine des aires nationales protégées, a attribué la baisse aux «conditions climatiques extrêmes», à la perte d’habitat de l’asclépiade aux États-Unis et au Canada dont dépendent les papillons et à la déforestation dans les aires d’hivernage des papillons au Mexique. .

L’exploitation illégale dans les rondes d’hivernage des monarques est passée à près de 13,4 hectares (33 acres), une énorme augmentation par rapport aux 0,43 hectare (1 acre) perdu à cause de l’exploitation forestière l’année dernière.

Jorge Rickards du groupe environnemental du WWF a reconnu que les arbres perdus étaient un coup dur, mais a déclaré que «l’exploitation forestière est très localisée» dans trois ou quatre des communautés de montagne qui composent la réserve de papillons.

De plus, les tempêtes de vent, la sécheresse et l’abattage d’arbres qui avaient été victimes de dendroctones du pin ou de maladies ont causé la perte de 6,9 ​​hectares supplémentaires (17 acres) dans la réserve, portant la perte totale de forêt en 2020 à 20,65 hectares ). Cela se compare à une perte globale d’environ 5 hectares (12,3 acres) de toutes causes l’année précédente.

Tavera a déclaré que la sécheresse affectait les papillons eux-mêmes, ainsi que les pins et les sapins où les agrégats se rassemblaient pour se réchauffer.

«La grave sécheresse que nous connaissons a des effets», a déclaré Tavera. «Toutes les forêts de la réserve sont soumises à un stress hydrique, les forêts sont sèches.»

«Les papillons cherchent de l’eau sur les pentes inférieures, près des maisons», a-t-elle noté.

Tavera a également exprimé sa préoccupation concernant les violentes tempêtes hivernales au Texas, que les papillons devront traverser – et se nourrir et pondre leurs œufs – sur le chemin du retour vers leurs maisons d’été du nord dans les mois à venir.

«C’est une source de préoccupation», a déclaré Tavera, se référant à savoir si les monarques trouveront suffisamment de nourriture et d’habitat après le gel hivernal.

Ce fut également une mauvaise année pour les communautés agricoles de montagne qui dépendent pour une partie de leurs revenus des touristes qui visitent les réserves. En raison de la pandémie de coronavirus, les visites sont passées d’environ 490 000 l’année dernière à seulement 80 000 au cours de la saison 2020-2021.

On ne sait pas si la baisse des revenus du tourisme a contribué à l’augmentation de l’exploitation forestière. Rickards a déclaré qu’il y avait depuis longtemps des pressions sur les forêts de la région de la part de personnes qui souhaitent ouvrir des terres pour planter des cultures.

Felipe Martínez Meza, directeur de la réserve de papillons, a déclaré qu’il y avait eu des tentatives de plantation de vergers d’avocats – culture extrêmement rentable pour les agriculteurs de la région – dans les zones tampons autour de la réserve.

Les hauts sommets des montagnes où les papillons s’agglutinent dans les arbres sont probablement un peu au-dessus de l’altitude où les avocatiers aiment pousser, a déclaré Martinez Meza. Mais les zones tampons offrent une protection et un soutien aux zones les plus élevées, et il a déclaré qu’il fallait faire davantage pour lutter contre le changement d’utilisation des terres.

Souvent, l’exploitation forestière illégale est effectuée par des étrangers ou des gangs organisés, et non par les communautés agricoles qui possèdent techniquement la terre.

Des millions de monarques migrent des États-Unis et du Canada chaque année vers les forêts à l’ouest de la capitale mexicaine. Les papillons ont atteint un minimum de seulement 0,67 hectare (1,66 acres) en 2013-2014.

La perte d’habitat, en particulier l’asclépiade où les monarques pondent leurs œufs, l’utilisation de pesticides et d’herbicides, ainsi que le changement climatique, tous constituent des menaces pour la migration de l’espèce.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de mauvaises nouvelles pour les papillons – très peu se sont présentés à certains sites d’hivernage historiques comme la Sierra Chincua – il y a eu la bonne nouvelle qu’un nouveau site d’hivernage a été découvert à proximité, au sommet d’une montagne près de la zone protégée des Lagunas de Zempoala, près de Mexico.

Tavera a déclaré que le site d’hivernage avait toujours été là, mais était si difficile à atteindre qu’il n’a été découvert qu’au début du mois.