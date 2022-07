Les papillons monarques bien-aimés désormais répertoriés comme en voie de disparition

WASHINGTON (AP) – Le papillon monarque s’est rapproché de l’extinction jeudi, alors que les scientifiques ont mis l’emblématique insecte orange et noir sur la liste des espèces en voie de disparition en raison de sa diminution rapide.

“C’est juste un déclin dévastateur”, a déclaré Stuart Pimm, écologiste à l’Université Duke qui n’était pas impliqué dans la nouvelle liste. “C’est l’un des papillons les plus reconnaissables au monde.”

L’Union internationale pour la conservation de la nature a ajouté pour la première fois le papillon monarque migrateur à sa “liste rouge” des espèces menacées et l’a classé comme “en voie de disparition” – à deux pas de l’extinction.

Le groupe estime que la population de papillons monarques en Amérique du Nord a diminué entre 22% et 72% sur 10 ans, selon la méthode de mesure.

“Ce qui nous inquiète, c’est le taux de déclin”, a déclaré Nick Haddad, biologiste de la conservation à la Michigan State University. “Il est très facile d’imaginer à quelle vitesse ce papillon pourrait devenir encore plus en péril.”

Haddad, qui n’était pas directement impliqué dans l’inscription, estime que la population de papillons monarques qu’il étudie dans l’est des États-Unis a diminué entre 85% et 95% depuis les années 1990.

En Amérique du Nord, des millions de papillons monarques entreprennent la plus longue migration de toutes les espèces d’insectes connues de la science.

Après avoir hiverné dans les montagnes du centre du Mexique, les papillons migrent vers le nord, se reproduisant sur plusieurs générations sur des milliers de kilomètres. La progéniture qui atteint le sud du Canada commence alors le voyage de retour vers le Mexique à la fin de l’été.

“C’est un véritable spectacle et suscite une telle admiration”, a déclaré Anna Walker, biologiste de la conservation à la New Mexico BioPark Society, qui a participé à la détermination de la nouvelle liste.

Un groupe plus petit passe ses hivers sur la côte californienne, puis se disperse au printemps et en été dans plusieurs États à l’ouest des montagnes Rocheuses. Cette population a connu un déclin encore plus précipité que les monarques de l’Est, bien qu’il y ait eu un petit rebond l’hiver dernier.

Emma Pelton de la Xerces Society à but non lucratif, qui surveille les papillons de l’Ouest, a déclaré que les papillons sont menacés par la perte d’habitat et l’utilisation accrue d’herbicides et de pesticides pour l’agriculture, ainsi que par le changement climatique.

“Il y a des choses que les gens peuvent faire pour aider”, a-t-elle déclaré, notamment en plantant de l’asclépiade, une plante dont dépendent les chenilles.

Les papillons monarques non migrateurs d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud n’ont pas été désignés comme étant en voie de disparition.

Les États-Unis n’ont pas inscrit les papillons monarques en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition, mais plusieurs groupes environnementaux estiment qu’il devrait être inscrit.

L’union internationale a également annoncé de nouvelles estimations de la population mondiale de tigres, qui sont supérieures de 40 % aux estimations les plus récentes de 2015.

Les nouveaux chiffres, entre 3 726 et 5 578 tigres sauvages dans le monde, reflètent de meilleures méthodes de comptage des tigres et, potentiellement, une augmentation de leur nombre global, a déclaré Dale Miquelle, coordinateur du programme sur les tigres de la Wildlife Conservation Society à but non lucratif.

Au cours de la dernière décennie, les populations de tigres ont augmenté au Népal, dans le nord de la Chine et peut-être en Inde, tandis que les tigres ont entièrement disparu du Cambodge, du Laos et du Vietnam, a déclaré Miquelle. Ils restent désignés comme en voie de disparition.

___

Suivez Christina Larson sur Twitter : @larsonchristina

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Christina Larson, Associated Press