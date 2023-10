Les papillons Birdwing sont au centre de l’affaire fédérale américaine

NEW YORK –

Les papillons à ailes d’oiseau sont parmi les plus rares et les plus grands de la planète, leurs ailes de 10 pouces battant à travers les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est et d’Australie. Leur taille peut les rendre difficiles à manquer.

Mais le bureau du procureur américain de Brooklyn affirme que Charles Limmer a gagné des dizaines de milliers de dollars au cours de l’année écoulée en trafiquant illégalement de nombreux insectes volants, notamment des ailes d’oiseaux en voie de disparition, dont le nombre a diminué en raison de la diminution de leur habitat et du braconnage illégal.

L’acte d’accusation de six chefs d’accusation contre Limmer, 75 ans, l’accuse d’avoir travaillé avec des collaborateurs étrangers pour faire passer clandestinement quelque 1 000 lépidoptères, dont certains des papillons nocturnes et papillons les plus rares et les plus menacés au monde.

Les autorités fédérales de New York affirment que l’homme de Long Island a introduit clandestinement des spécimens séchés de l’espèce, contournant les lois américaines en étiquetant les expéditions comme « revêtements muraux décoratifs », « créations en papier origami » et « décorations murales ».

Les tentatives pour joindre Limmer par téléphone et par e-mail ont échoué.

La loi fédérale interdit l’exportation ou l’importation commerciale d’animaux sauvages sans l’autorisation du US Fish and Wildlife Service. Une autorisation supplémentaire devrait être obtenue pour les espèces menacées, dans le cadre d’un partenariat international visant à protéger la faune sauvage du trafic.

Limmer disposait auparavant d’une licence fédérale pour importer et exporter des espèces sauvages, mais celle-ci a été suspendue en octobre 2022.

Depuis lors, selon l’acte d’accusation, Limmer a importé et exporté illégalement des marchandises d’une valeur de plus de 200 000 dollars américains.

Une page eBay d’un vendeur appelé « limmerleps » montre que le compte a réalisé plus de 4 600 ventes sur la plateforme d’achat, la plupart des ventes les plus récentes étant des papillons de nuit. Selon le site Web, deux spécimens d’ailes d’oiseaux étaient actuellement en vente et deux ont été vendus au cours de l’année écoulée.

Mercredi, une page Etsy liée à un vendeur du nom de « Limmer » contenait quatre annonces pour des ailes d’oiseaux, dont une présentant une collection de cinq spécimens au prix demandé de 133 dollars.

L’acte d’accusation vise également à forcer Limmer à abandonner sa collection de quelque 1 000 papillons, mites et autres insectes, que les procureurs affirment avoir achetés illégalement à l’étranger.