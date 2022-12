Les papiers de divorce de Charu Asopa et Rajeev Sen sont prêts ; l’actrice révèle que son ex-mari ne vient pas rencontrer sa fille Ziana

Charu Asopa et Rajeev Sen se dirigent à nouveau vers le divorce après avoir décidé de donner une autre chance à leur mariage. Mais rien n’a fonctionné et ils ont de nouveau décidé de se séparer. Alors que Rajeev a allégué que Charu ne le laissait pas rencontrer sa fille Ziana, l’actrice a maintenant démystifié ses affirmations en disant que son ex-mari n’est pas venu voir sa fille une seule fois.

Dans son vlog sur YouTube, Charu a déclaré que Rajeev est le père de Ziana et a tous les droits pour la rencontrer mais il n’a pas pris la peine de venir la rencontrer. Elle a dit qu’ils allaient signer cela sur leurs papiers de divorce, mais Rajeev, comme d’habitude, l’a évité.

Elle a ajouté que Rajeev était censé signer les papiers plus tôt les 24 et 30 novembre, mais il ne s’est pas présenté. Il a maintenant dit qu’il viendrait le 5 décembre et Charu espère que Rajeev se présentera, car elle a annulé ses billets pour assister au mariage de sa sœur.

Parlant plus avant de sa fille et de Rajeev, Charu a déclaré: “Je veux dire que c’est sur papier, je lui ai dit sur des messages et en face à face, et quelque chose que toute sa famille sait que les relations de Ziana vont être les mêmes . C’est seulement la relation entre moi et Rajeev qui a pris fin. Je ne sépare pas les deux et il peut la rencontrer à tout moment. Mais il le cache aux médias et aux autres. Il peut la rencontrer à tout moment.”

Elle a ajouté que légalement Rajeev pourrait être en mesure de rencontrer Ziana une fois par semaine ou trois ou quatre fois par mois, mais elle a dit à Rajeev que chaque fois qu’il veut rencontrer Ziana, il peut lui envoyer un message et il peut rentrer à la maison.

Elle a souligné que Rajeev est le père de Ziana et qu’il a le droit de la rencontrer. Mais il ne vient pas à sa rencontre alors ce qu’elle peut faire à ce sujet. Elle a ajouté que cela faisait un mois qu’elle et sa fille avaient changé, mais Rajeev n’était pas venu une seule fois.