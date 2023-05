Les papes catholique et copte orthodoxe offrent la bénédiction conjointe du Vatican

En accueillant Tawadros au Vatican, François a rappelé que mercredi marquait le 50e anniversaire de la rencontre de saint Paul VI et du pape Chenouda III, une première entre un pape catholique et un pape copte orthodoxe. Au cours de cette rencontre du 10 mai 1973, les deux papes ont signé une déclaration commune sur leur foi commune dans le Christ et leur rejet du prosélytisme, tout en exprimant leur préoccupation pour le sort du peuple palestinien et en appelant à la paix au Moyen-Orient.