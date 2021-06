Les papas pensent qu’ils recevront 35 paires de chaussettes au cours de leur vie, révèle un sondage

Les papas à travers le Royaume-Uni seront déçus, car un sur cinq s’attend à déballer une paire de chaussettes cette fête des pères.

On estime que les papas dégonflés reçoivent 35 paires de chaussettes en cadeau au cours de leur vie.

La nouvelle chaussette qui contient un code QR qui, lorsqu’il est scanné sur n’importe quel smartphone, renvoie à un ensemble d’expériences Crédit : Buyagift/PinPep

Le sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que le «cadeau de la marmotte» avait été remis à leurs propres pères à plus d’une occasion par 48% de la population.

Un nombre stupéfiant de 73 pour cent admettent qu’ils se rabattent souvent sur l’achat du même type de cadeau pour leurs figures paternelles – 69 pour cent citant le fait que les pères sont la personne la plus difficile à acheter comme raisonnement.

Sept autres sur dix disent que leur père ne semble jamais savoir ce qu’il aimerait recevoir en cadeau.

En réponse aux conclusions, le fournisseur d’expérience, Buyagift a lancé un cadeau avec une différence avant la fête des pères le 20 juin.

Les « pas seulement vos chaussettes moyennes » contiennent un code QR qui, lorsqu’il est scanné sur n’importe quel smartphone, renvoie à un ensemble d’expériences conçues pour faire sauter les chaussettes de tous les pères et figures paternelles.

La porte-parole de Buyagift, Alison Vickery, a déclaré: «Nos recherches montrent clairement qu’il est temps d’arrêter d’acheter les mêmes cadeaux sans intérêt pour les papas et les figures paternelles bien-aimés des Britanniques.

« Cependant, alors que 58 pour cent des adultes aimeraient offrir une expérience à leur père, ils admettent qu’ils ne savent pas quoi choisir.

« Donc, en cette fête des pères, nos » Not Just Your Average Socks » sont la solution parfaite pour offrir à papa un cadeau qui ne « sock » pas et aider les gens à montrer leur appréciation sincère en surprenant leurs proches avec un moment de magie. «

Près des trois quarts des personnes interrogées ont du mal à trouver quelque chose de nouveau et d’excitant lors de la recherche d’un cadeau, laissant beaucoup recevoir du chocolat ou de l’alcool.

TOP 10 DES CADEAUX POUR LA FÊTE DES PÈRES « GROUNDHOG » : Chaussettes (48 pour cent) 2. Alcool (44 pour cent) 3. Boîte de chocolats (38 pour cent) 4. Une tasse (36 %) 5. Une carte-cadeau (31 %) 6. Un portefeuille (28 pour cent) 7. Matériel de bricolage (26 %) 8. Une égalité (19 pour cent) 9. Gants (18 pour cent) 10. Livres de nouveauté (18 pour cent)

Un papa heureux portant ses nouvelles chaussettes en rappel Crédit : Buyagift/PinPep

Les nouvelles chaussettes de Buyagift Crédit : Buyagift/PinPep

Bien qu’ils passent en moyenne 3,6 heures à chercher le cadeau parfait, six adultes sur 10 interrogés via OnePoll finissent inévitablement par acheter un cadeau éprouvé.

Ceux qui sont eux-mêmes papas peuvent également voir l’histoire se répéter, près de la moitié admettant qu’ils redoutent d’avoir à ouvrir leurs cadeaux de fête des pères devant les yeux attentifs de leurs enfants.

