Les papas ont un « effet unique » sur les résultats des enfants. Voici comment

Les chercheurs ont analysé les données d’une enquête menée auprès de près de 5 000 ménages au Royaume-Uni comprenant une mère et un père, qui ont été liées à des données universitaires. Il a été dirigé par l’Université de Leeds et mené en collaboration avec divers organismes de recherche au Royaume-Uni.

Et cela continue ainsi : si les pères participent à des activités interactives avec leurs enfants vers l’âge de trois ans, ils réussissent mieux à l’école à cinq ans. Et les enfants de sept ans dont les pères faisaient des activités avec eux quand ils avaient cinq ans ont obtenu de meilleurs résultats aux tests dits des évaluations clés, qui sont des tests du programme national que les enfants britanniques passent souvent.

« La participation des pères aux soins des enfants a un effet unique et important sur les résultats scolaires des enfants, qui va bien au-delà de l’effet de la participation des mères », a déclaré une étude. rapport publié par l’Université de Leeds trouvé plus tôt ce mois-ci.

« Plus précisément, la participation des mères contribue à réduire l’hyperactivité chez les enfants et à améliorer leurs compétences de socialisation avec leurs pairs, ainsi que leur comportement émotionnel, comportemental et prosocial. »

Des activités telles que la lecture, les contes, le chant ou d’autres activités musicales, le dessin et l’artisanat, ainsi que le jeu à l’intérieur et à l’extérieur sont quelques-uns des facteurs pris en compte par l’enquête pour déterminer l’engagement des parents avec leurs enfants.

Il est donc crucial que les deux parents soient impliqués dans l’éducation des enfants, si possible, et que la garde des enfants soit partagée entre les parents plutôt que d’être principalement le travail de la mère, a déclaré Helen Norman, qui a dirigé la recherche, dans un communiqué. déclaration.

« Les mères ont toujours tendance à assumer le rôle principal de dispensatrice de soins et, par conséquent, à s’occuper le plus des enfants, mais si les pères s’impliquent également activement dans la garde des enfants, cela augmente considérablement la probabilité que leurs enfants obtiennent de meilleures notes à l’école primaire », a-t-elle déclaré.

« C’est pourquoi il est essentiel d’encourager et de soutenir les pères à partager la garde des enfants avec la mère, dès le plus jeune âge de la vie de l’enfant. »

Selon le rapport, les pères peuvent faire plusieurs choses pour maximiser l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur leurs enfants.

Cela inclut les parents qui partagent la garde habituelle des enfants pour s’assurer que les deux parents peuvent consacrer du temps à « des activités de garde d’enfants plus amusantes » et « collaborer avec l’autre parent de l’enfant en tant que « soutien à l’apprentissage » », indique le rapport.

Il peut également être essentiel de s’assurer que les pères passent régulièrement du temps avec leur enfant uniquement consacré à des activités intéressantes. Même si cela peut paraître simple ou prendre du temps, en réalité, même 10 minutes passées ensemble peuvent faire la différence, indique le rapport.

Et enfin, s’assurer que l’école de vos enfants vous connaît comme leur père, communique avec vous de la même manière qu’elle le fait avec la mère de vos enfants et dispose des coordonnées des deux parents afin de pouvoir contacter l’un ou l’autre parent à tout moment peut être utile et aider les pères à s’impliquer, ont déclaré les chercheurs.

