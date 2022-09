Les papas aux longues jambes sont-ils vraiment des araignées ? Les moissonneurs, les tipules et les araignées de cave expliqués – The Sun

Les ARAIGNÉES et papa aux longues jambes sont un site familier dans nos foyers, apparaissant souvent de manière inattendue dans nos salles de bain et nos cuisines.

Les mouches des grues, les moissonneurs et les araignées de cave sont tous connus sous le nom de papa-long-jambes – alors que sont exactement ces bestioles effrayantes, et mordent-elles ?

Voici une ventilation des bestioles effrayantes du monde des araignées – y compris ce spécimen, le moissonneur sans taille Crédit : Getty Images

Les papas aux longues jambes sont-ils vraiment des araignées ?

La réponse est en fait plus complexe que vous ne le pensiez.

Le nom «papa longues jambes» est utilisé pour désigner plusieurs araignées différentes, le plus souvent une tipule, une araignée de cave et des moissonneurs.

Moissonneurs

L’utilisation principale du mot américain daddy long-legs est en fait un arachnide Opilione, connu officiellement sous le nom de moissonneurs.

Ce ne sont pas des araignées, même si elles se ressemblent beaucoup et sont parfois connues sous le nom d’araignées moissonneuses ou de bergers.

Les moissonneurs peuvent être trouvés partout dans le monde et sont omnivores – ce qui signifie qu’ils mangent tout ce sur quoi ils peuvent mettre leurs griffes, y compris les petits insectes, les amphibiens, les animaux morts et les matières végétales.

Craneflies

Au Royaume-Uni, la créature communément appelée papa aux longues jambes est en fait NE PAS une araignée.

Les Britanniques utilisent généralement le mot daddy-long-legs pour désigner les tipules – des insectes ailés à longues pattes qui ne sont pas des araignées.

En tant qu’insecte, il a six pattes et peut encore être trouvé dans le monde entier. Ils sont considérés comme un ravageur agricole car les larves mangent les cultures.

Araignée de cave

Un autre type d’araignée qui est parfois appelé un papa à longues pattes comme un Pholcus phalangioides, ou des araignées de cave.

Il vit dans la plupart des endroits du monde mais ne peut pas survivre par temps froid, on le trouvera donc souvent dans les coins et recoins de votre maison chaude ou dans les plafonds.

Ils sont considérés comme bénéfiques car ils mangent d’autres araignées plus dangereuses.

Tout ce que vous devez savoir sur les araignées

Papa-longues-jambes est-il toxique ?

Les tipules et les Opiliones, alias moissonneurs, ne sont pas du tout venimeux et ne représentent aucune menace pour les humains.

Le papa aux longues pattes de la famille des araignées, Pholcus phalangioides, a des glandes à venin, cependant, il n’y a aucune preuve scientifique pour confirmer que le venin est nocif pour l’homme.

Les Britanniques utilisent généralement le mot daddy-long-legs pour désigner les tipules – des insectes ailés à longues pattes qui ne sont PAS des araignées Crédit : Getty Images

Comment se débarrasser des papas-longues-jambes chez moi ?

Essayez de les éviter d’entrer à l’intérieur en premier lieu.

Scellez les fissures et les crevasses autour de vos fenêtres et portes et gardez les fenêtres fermées ou grillagées si vous voulez les empêcher de pénétrer à l’intérieur.

Une autre astuce contre les araignées consiste à garder les plantes et les arbustes autour du périmètre de votre maison taillés afin qu’ils n’aient aucun endroit où se cacher et pondre leurs œufs.

Si vous êtes toujours infesté, essayez de vaporiser un insectifuge autour des entrées et des ouvertures de votre propriété.

Certains sont considérés comme des nuisances, d’autres non.

Les araignées de cave sont en fait considérées comme des prédateurs bénéfiques car elles mangent une variété d’insectes plus petits et engloutissent les excréments et les carcasses.

Si vous en trouvez un à l’intérieur, essayez de l’attraper doucement avec votre main ou votre verre et relâchez-le à l’extérieur pour continuer son travail de nettoyage de l’environnement.

Les tipules sont cependant considérées comme des ravageurs agricoles, car leurs larves – connues sous le nom de vestes en cuir – mangent les racines et les feuilles des cultures et des plantes ornementales.

Quelles sont les différences entre les tipules et les araignées ?

Mis à part leurs longues pattes grêles, il existe en fait très peu de similitudes entre les tipules et les araignées.

La différence la plus évidente entre les deux est que les tipules ont des ailes et sont des insectes.

Ils n’ont également que six pattes et deux yeux, contrairement à leurs cousins ​​​​à huit pattes et huit yeux.

Quelles sont les similitudes entre les moissonneurs et les araignées ?

Les deux créatures appartiennent à la famille des arachnides.

Cela signifie qu’ils ont huit pattes et que les deux sabordent de la même manière.

Cependant, alors que de loin les créatures semblent très similaires, c’est là que s’arrêtent les caractéristiques communes.

Les moissonneurs sont considérés comme d’anciens arachnides.

Quelles sont les différences entre les moissonneurs et les araignées ?

La principale différence entre les moissonneurs et les araignées est que les araignées ont une taille distinctive.

Chez les moissonneurs, la tête, le thorax et l’abdomen sont tous fusionnés en un seul.

De plus, les araignées ont huit yeux, alors que les moissonneurs n’en ont que deux.

Une autre grande différence entre les créatures est que les moissonneurs ne produisent pas de soie et ne peuvent donc pas créer de toiles.

Fait intéressant, les moissonneurs produisent également une odeur lorsqu’ils sont menacés et encore plus étranges, alors que les araignées se reproduisent indirectement, les moissonneurs ont en fait des pénis.

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe de nouvelles de The Sun Online ? Envoyez-nous un e-mail à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207 782 4368 . Vous pouvez nous WhatsApp au 07810 791 502. Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.