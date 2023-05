Les papas appellent Beverley Allitt, tueuse de « l’Ange de la mort », à pourrir en prison après avoir purgé 30 ans pour le meurtre de quatre enfants

UNE PAIRE de papas a demandé que la tueuse de l’Ange de la mort, Beverley Allitt, ne soit jamais libérée après sa série de meurtres.

Steve Gibson et David Crampton ont tous deux failli perdre de jeunes enfants à cause de l’infirmière et espèrent qu’elle ne sera plus jamais autorisée à marcher dans les rues.

Allit a tué quatre enfants en seulement 59 jours en 1991 Crédit: News Group Newspapers Ltd

Elle était infirmière à l’hôpital Grantham and Kesteven dans le Lincolnshire Crédit: News Group Newspapers Ltd

Allit a tué quatre enfants lors d’un déchaînement de 59 jours à l’hôpital Grantham and Kesteven dans le Lincolnshire en 1991, après avoir été embauché au milieu d’une pénurie de personnel malgré sa sous-qualification.

Le fils de Steve, âgé de cinq ans, a reçu une injection de potassium presque mortelle, tandis que Paul, âgé de cinq mois, de David, a reçu trois surdoses d’insuline au cours du même mois.

Maintenant, ils ont appelé les autorités de libération conditionnelle à ne jamais envisager la libération de la meurtrière.

S’adressant à The Mirror, David, 68 ans, a déclaré: « Si cela ne tenait qu’à moi, je ne voudrais pas la voir jamais libérée. »

Pendant ce temps, Steve, 66 ans, a comparé Allitt à la meurtrière des Maures Myra Hindley et a déclaré qu’elle « resterait [in custody] jusqu’à ce qu’elle meure. »

Le jeune Bradley a subi une crise cardiaque après avoir reçu une injection mais, maintenant âgé de 35 ans, « s’est bien passé », selon son père.

Se souvenant de l’épreuve terrifiante qu’il a traversée, Steve a déclaré: « Je me souviens que quelqu’un a dit » ça ne va pas bien « et a demandé si nous aimerions voir un aumônier.

« Ils ont réussi à faire démarrer son cœur à plusieurs reprises. La possibilité qu’il ait des lésions cérébrales était également là.

« Nous n’avons pas su pendant des semaines qu’il irait bien. »

Paul, quant à lui, est maintenant un père de trois enfants âgé de 30 ans.

David a expliqué: « Je ne pense pas que ce qui s’est passé ait eu un effet sur sa croissance. On en a parlé ouvertement.

« Cela m’a vraiment frappé quand il est devenu lui-même parent. Il a alors parfaitement compris ce que nous avions dû traverser. »

En 1993, Allitt a été reconnu coupable des meurtres de Timothy Hardwick, 11 ans, Liam Taylor, sept semaines, Becky Philips, neuf semaines et Clair Peck, 15 mois.

Elle a également été reconnue coupable de trois tentatives de meurtre et de six chefs de lésions corporelles graves.

Le juge l’a condamnée à 13 peines d’emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale de 30 ans.

Les psychiatres ont diagnostiqué chez Allit le syndrome de Munchausen par procuration, une condition marquée par des comportements de recherche d’attention par un soignant, souvent en blessant ceux dont ils ont la charge.

Les dossiers médicaux de 1985 montrent qu’elle était psychologiquement perturbée et sujette à l’automutilation.

Elle a été envoyée à l’hôpital Rampton, Nottinghamshire, un hôpital psychiatrique de haute sécurité.

L’infirmière tueuse, aujourd’hui âgée de 54 ans, ne sera pas éligible à la libération conditionnelle tant qu’elle ne sera pas considérée comme suffisamment bien pour être transférée dans une prison ordinaire, mais un panel de santé mentale devrait se réunir tous les trois ans pour l’évaluer.

Cela vient après que Kayley Asher, qui a également survécu à une attaque d’Allit, a révélé qu’elle craignait que son bourreau ne la « tienne » après avoir été libérée.

Kayley a subi des lésions cérébrales après qu’Allit lui ait injecté de l’air, lui faisant souffrir d’un effondrement des poumons et de deux arrêts cardiaques.

Surnommée l’ange de la mort, elle a été condamnée à 13 peines d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans en 1993 Crédit : PA