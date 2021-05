Les papas animés deviennent-ils plus chauds? Une enquête

Je pensais que tout le truc de l’homme-chignon était joué, puis est venu Benja. Tout d’abord, j’ai déclenché sa voix, qui est chaleureuse, apaisante et capable de fournir de grandes quantités d’exposition en une seule respiration. Ensuite, il y a son visage: pommettes hautes, sourcils forts, pas de pores. Et pourriez-vous regarder la façon dont il aime sa fille, Raya? Allez, le gars est un piège. Avec toutes ces choses pour lui, Benja a rapidement sauté au sommet de ma longue liste de béguin pour la quarantaine. Pourtant, chaque fois que j’essayais d’imaginer une sorte d’avenir pour nous, je continuais à être distrait par deux drapeaux rouges flagrants: l’un est que les mauvais esprits viennent de transformer Benja en pierre, et l’autre est qu’il est animé. (Au moins le premier est réversible.) Bien que beaucoup trouvent que tout le problème de la personne pixel est un facteur décisif, j’ai continué à me désintéresser du chef Benja de la tribu du Cœur (la tribu du cœur!) tout en regardant le dernier film d’animation par ordinateur de Disney, « Raya et le dernier dragon. » Puis, au fur et à mesure du générique de clôture, je suis allé sur Twitter, où j’ai trouvé de nombreux autres professionnels qui étaient fiers de laisser leur drapeau freak voler. «Le père du protagoniste dans« Raya et le dernier dragon »fume chaud,» tweeté le critique de cinéma du Hollywood Reporter David Rooney, qui a également noté: «Je dois aimer l’animation contre la soif.» L’écrivain Hanna Ines Flint a confirmé: «Les bras de l’homme, je veux les pendre», elle tweeté.

Il n’y a pas que « Raya »: les films d’animation récents ont démontré un engagement à mettre des pères sexy à l’écran qui ne peut être rivalisé que par celui qui lance « Riverdale ». Pensez au papa elfe de «En avant» de l’année dernière, qui ressemblait un peu à un John Krasinski bleu chaud, ou Le père de Riley de « Inside Out », dont la moustache et l’ombre de cinq heures ont inspiré article Buzzfeed très fringant.

La plupart des papas animés chauds, comme le père de Miguel dans «Coco», n’ont qu’un peu de temps pour faire bonne impression, mais quelques-uns font briller tout le film, comme le paterfamilias à la mâchoire de lanterne et à la poitrine en tonneau extrait de «Les Indestructibles». Leurs rangs ne cessent de croître, mais je me demandais toujours: les pères animés deviennent-ils vraiment plus chauds ou sommes-nous simplement de plus en plus fous? « Hotness n’est pas seulement la façon dont ils sont dessinés – ce sont toutes ces autres choses qui se réunissent », a répondu l’écrivain Bim Adewunmi, un ancien animateur du podcast Thirst Aid Kit centré sur l’écrasement. Elle a souligné que Disney avait embauché l’acteur «Lost» Daniel Dae Kim pour exprimer Benja: «Nous l’avons interviewé en personne à Sundance en 2020, et je ressemble à une adolescente perverse, mais il a une aura chaude. Il rayonne de calme, comme un bon ami. Si le papa animé chaud ressemble à un phénomène moderne, c’est en partie parce que les premiers films de Disney étaient plus contents de laisser complètement les parents du protagoniste de côté. Plus tard, Disney aurait peut-être jeté un père ou deux à des fins de complot, mais ils avaient tendance à être plus âgés et plus hésitants, comme le père de Jasmine dans «Aladdin».

«Pourquoi ont-ils ces longues barbes grises?» Se demanda Adewunmi. «C’est le problème avec Disney: les mamans sont toutes mortes et les papas sont simplement vieux. Qu’est-ce qui s’est passé? Même la tentative occasionnelle de faire l’amour avec certains de ces pères plus âgés a semblé invraisemblable à Adewunmi: «Le roi Triton dans« La petite sirène »a ces abdos incroyables, n’est-ce pas? Mais c’est comme si vous aviez sept filles, mon bon monsieur. Quand trouve-t-il le temps d’aller au gymnase? » Ce n’est que récemment que Pixar est entré en scène et a déchiffré le code en grand. «Pixar ne fait pas fais un père moche », a déclaré Adewunmi. Mais les papas Pixar ne sont pas chauds de la même manière que, disons, Regé-Jean Page de «Bridgerton» est chaud: au lieu de cela, ils sont humble-chauds, souvent froissés et habités, comme vous avez cherché un beau- regardant ex sur Facebook et a découvert qu’il avait une femme, des enfants et ce quelque chose-quelque chose. C’est le genre de formule qui peut transformer un personnage animé tertiaire en petit ami Internet, et ces derniers temps, de plus en plus de gens se contentent d’avouer leurs coups de cœur pour les dessins animés. Lors de la dernière saison de «RuPaul’s Drag Race», l’assassin de synchronisation labiale Denali discutait avec ses camarades reines lorsqu’elle a révélé que la plupart des personnes célèbres qu’elle trouvait chaudes étaient animées. « Je suis Bélier », m’a dit Denali, « et je suis très franc avec ce que je ressens. »