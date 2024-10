Les paparazzi ont tenté de conclure un accord pour obtenir des photos en bikini

Sydney Sweeney a parlé du harcèlement auquel elle est confrontée de la part des paparazzi, déclarant : « Ma sécurité réelle est en danger » lorsque des photos d’elle sont prises sans son consentement à l’extérieur de chez elle.

Dans un nouveau entretien avec le magazine GlamourSweeney a déclaré que des photographes ont récemment envahi sa maison en Floride et ont crié après sa famille qui était à l’extérieur.

«Ils ont dit: ‘Si vous lui dites de sortir en bikini, je prendrai des photos et ensuite je vous laisserai tranquille’», se souvient Sweeney. Ensuite, elle a démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait appelé les paparazzi contre elle-même. « Pourquoi devrais-je appeler les paparazzi pour qu’ils prennent des photos de moi chez moi alors que mes petits cousins ​​et ma famille sont là et que je suis dans mon jardin ? Pourquoi voudrais-je ça ? J’ai des photos de ces gars en kayak se cachant dans les buissons de l’océan. Ils sont arrivés à 8 heures du matin et ne sont partis qu’à 16 heures. Je devrais pouvoir être chez moi et me sentir à l’aise et en sécurité.

Sweeney a précisé que les photographes eux-mêmes ne la dérangent pas autant que lorsque sa localisation est divulguée via leurs photos, violant ainsi sa vie privée.

« Lorsque ces photos seront diffusées, ma sécurité réelle sera alors menacée », a déclaré Sweeney. « Tout le monde sait où je suis. Maintenant, il y a des bateaux qui passent et je les entends littéralement dire : « C’est la maison de Sydney Sweeney. » Cela devient une tournée de stars dans mon jardin.

Ailleurs dans son article de couverture de Glamour, Sweeney a évoqué le discours constant (et souvent effrayant) entourant son corps. Du côté positif, Sweeney a déclaré que la plupart des commentaires qu’elle reçoit de jeunes fans portent sur la façon dont elle les a aidés à se sentir plus en confiance avec leur corps.

« Cela signifie beaucoup pour moi parce que je crois vraiment qu’il faut responsabiliser les autres, se sentir puissant avec son corps et accepter sa sexualité », a déclaré Sweeney. « Et si tu as des seins, tant mieux. Affichez-les.