Les Panzers de Delhi devancent les Talons Telugu 29-27 dans un thriller

Les Delhi Panzers ont réalisé une superbe performance pour vaincre les Telugu Talons 29-27 lors d’une finition cinglante lors du premier affrontement de la 5e journée de la Premier Handball League (PHL) lundi.

Le match 9 de l’édition inaugurale de PHL a vu les Telugu Talons commencer le match dans un stade couvert Sawai Mansingh plein à craquer alors qu’ils exerçaient une pression intense sur les Panzers.

A LIRE AUSSI | Coupe intercontinentale : Sunil Chhetri frappe alors que l’Inde bat Vanuatu 1-0 pour réserver sa place en finale

Les Talons ont pris une avance rapide dans le match grâce à Anil Khudia et Kailash Patel, tandis que Rahul TK dans le but des Talons a effectué quelques arrêts incroyables dans les premières minutes du match pour aider les Talons à étendre davantage leur avance.

Les Panzers marquaient étroitement Davinder Singh Bhullar, qui s’est transformé en facilitateur pour son équipe alors qu’il mettait des chances pour que Naseeb marque régulièrement. À la 15e minute, le score était de 8-5 en faveur des Talons.

Naseeb tirait avec un effet dévastateur depuis l’aile car il était parfois injouable en première mi-temps. Cependant, Bhupender Ghanghas et Deepak Ahlawat ont travaillé ensemble pour ramener les Panzers de Delhi dans le jeu alors qu’ils reprenaient lentement leur rythme d’attaque et réduisaient le déficit. Peu de temps après, la mi-temps s’est terminée 13-12 alors que Telugu entrait dans la pause avec une avance étroite.

Les Panzers de Delhi sont sortis pour la seconde mi-temps déterminés à se battre pour une victoire tandis que les Talons espéraient étendre leur avance.

Malheureusement pour les Panzers, Anil Khudia, Davinder Singh et Naseeb se sont combinés avec fluidité au début de la seconde mi-temps et ont pu percer facilement les défenses des Panzers. Rahul TK dans le but des Talons a également été en mesure d’empêcher systématiquement les Panzers de marquer, ce qui a aidé les Talons à étendre leur avance.

Le capitaine des Panzers, Deepak Ahlawat, cherchait à inspirer son équipe à l’action alors qu’il dirigeait tous les compteurs des Panzers dans l’espoir de faire franchir la ligne à son équipe.

À mi-chemin de la deuxième période, les scores se lisaient 22-19 en faveur des Talons. Bhupender et Ahlawat faisaient de leur mieux pour ramener les Delhi Panzers dans le jeu, mais sans grand effet car un Naseeb sur la chanson marquait à volonté pour les Talons, ce qui les a vus conserver leur mince avance.

A LIRE AUSSI | « J’ai dû faire le cliché du footballeur »: Sunil Chhetri explique la célébration des buts « enceinte »

Cependant, les Panzers ont récupéré dans les 5 dernières minutes du match grâce à une performance percutante d’Ashok Nain qui contenait Naseeb sur l’aile et marquait même régulièrement.

Les Panzers ont pris les devants grâce à leur trio composé d’Ahlawat, Nain et Bhupender Ghanghas. Le match se dirigeait vers une conclusion dramatique alors que les deux équipes étaient au coude à coude, avec deux minutes à faire, les scores étaient de 26-28 en faveur des Panzers. Peu de temps après, le match s’est terminé 29-27 en faveur des Panzers de Delhi.

Naseeb est devenu le meilleur buteur des Telugu Talons à la fin de la rencontre avec 10 buts, tandis que le capitaine des Delhi Panzers Deepak Ahlawat a été le meilleur buteur de son équipe avec un record de 11 buts. Ahlawat a également été désigné meilleur joueur du match pour sa performance inspirante pendant le match.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)