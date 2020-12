La pantomime – des comédies musicales joyeuses et familiales qui occupent la première place dans les théâtres en décembre – reste une tradition particulièrement britannique. Il s’agit en principe d’un spectacle de Noël pour enfants basé sur un conte de fées tel que «Sleeping Beauty», «Cendrillon» ou «Jack and the Beanstalk» auquel sont ajoutés des éléments de music-hall. Celles-ci incluent la dame (un acteur en drag, qui a généralement un penchant pour les insinuations sexuelles), des routines de chanson et de danse avec des paroles d’actualité, des slapstick, des blagues, des appels et des réponses («Oh non, ce n’est pas le cas! ”“ Oh oui! ”) Et des stars invitées familières.

Les pantomimes représentent la première expérience de spectacle vivant de nombreux enfants britanniques et le seul voyage théâtral de nombreux adultes en un an. Les «Pantos», comme on les appelle, fournissent généralement du travail à des milliers de personnes chaque année.

En tant que tels, ils sont essentiels à l’écosystème théâtral britannique. Pour de nombreux théâtres, le spectacle festif apporte généralement autour 30% de leur box-office annuel en seulement quatre semaines.

Cette année, plus de 180 pantomimes britanniques ont été annulées ou reporté à décembre prochain, une évolution qui a plongé l’industrie théâtrale du pays, déjà assiégée par des mois de fermetures nationales, dans une situation financière désastreuse.