Les Panthers tombent face à Woodland en finale de consolation des trois comtés – Shaw Local

Le comté de Putnam n°5 a perdu contre Woodland 25-20, 22-25, 29-27 lors de la finale de consolation du tournoi de volleyball de la Tri-County Conference à Midland High School le jeudi 12 octobre.

Megan Wasilewski a réalisé 22 passes décisives et 13 récupérations pour les Panthers, tandis que Maggie Richetta a réalisé 13 récupérations, neuf attaques décisives, six as et quatre blocs.

St. Bede, tête de série n°6, a perdu 25-17, 26-24 contre Seneca, n°1, dans le match pour la troisième place, tandis que Ottawa Marquette, n°2, a battu Henry, n°5, 25-22, 25-19 pour le championnat.

Le mercredi 11 octobre, Avery Moutray a récolté 14 points, six passes décisives, huit récupérations et quatre attaques décisives pour mener les Panthers à une victoire de 25-11, 25-15 lors d’une demi-finale de consolation du tournoi de conférence des trois comtés.

Megan Wasilewski a récolté 11 passes décisives, neuf récupérations, cinq points, un as et deux attaques décisives pour PC (16-8-1), tandis que Maggie Richetta a contribué cinq points, quatre as, quatre blocs, quatre récupérations et deux attaques décisives.

PC a ouvert le tournoi avec une défaite de 25-12, 25-16 contre Henry le lundi 9 octobre. Megan Wasilewski a récolté 10 passes décisives, 10 récupérations et un tir décisif, tandis que Maggie Richetta a contribué sept récupérations, six attaques décisives et un blocage.

Chez Mendota : Maggie Richetta, senior du comté de Putnam, a atteint son 750e meurtre en carrière universitaire lors du tournoi de Mendota samedi.

Les Panthers sont allés 1-3 ce jour-là, remportant une victoire contre Peoria Christian.

FOOTBALL

Rockridge 35, comté de Hall-Putnam 0 : Les Red Devils n’ont réussi qu’un seul premier essai lors d’un crossover de la Conférence des Trois-Rivières à Spring Valley.

Ayden Redcliff a réalisé neuf plaqués pour Hall-PC, tandis que Landon Glynn a réalisé sept plaqués.

Les Diables Rouges étaient menés 14-0 après un quart-temps, 28-0 à la mi-temps et 35-0 après trois quarts-temps.

Hall-PC (3-5) clôture la saison vendredi à Princeton, n°2 (7-1).