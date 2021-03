CHARLOTTE, Caroline du Nord: L’entraîneur des Panthers Matt Rhule et le nouveau directeur général Scott Fitterer ont passé l’intersaison à améliorer les lignes offensives et défensives des équipes tout en laissant leur position de quart-arrière en attente pour le moment.

Après une saison de 5 à 11 sous Rhule, les Panthers ont utilisé le tag de franchise sur le plaqueur droit Taylor Moton, les joueurs de ligne offensifs polyvalents signés Cameron Erving et Pat Elflein, le garde re-signé John Miller et le rusher Haason Reddick et l’ailier défensif Morgan Fox au mélange.

Reddick pourrait avoir l’impact le plus significatif.

Après être passé du secondeur de l’intérieur à l’extérieur la saison dernière pour les Cardinals, il a connu une saison d’évasion avec 12 1/2 sacs. Il rejoint Rhule et le coordinateur défensif Phil Snow, ses entraîneurs universitaires à Temple, pour un contrat d’un an d’une valeur de 8 millions de dollars et s’attend à une grande saison compte tenu de sa familiarité avec le plan défensif de l’équipe.

Quand j’étais à Temple avec Rhule et Snow, j’étais l’un des meilleurs en défense, a déclaré Reddick. Mon numéro a été appelé et je le veux toujours.

Alors que Reddick est répertorié comme un secondeur extérieur, il a déclaré qu’il devrait être utilisé principalement comme un passeur de passes, ce qui, selon l’ancien recrue non repêché, joue sur ses forces. On ne sait toujours pas si les Panthers utiliseront une défense de base 4-3 ou un schéma 3-4 cette saison, mais Reddick aime ce qu’il voit en Caroline.

Beaucoup de belles pièces sont arrivées cette année », a déclaré Reddick. «Et une chose que je sais à propos de Snow, c’est qu’il va prendre les pièces qu’il a et essayer de les amener toutes sur le terrain en même temps et créer un tas de discordances.

On s’attend toujours à ce que la Caroline ajoute au moins un plaquage défensif supplémentaire pour remplacer Kawann Short et Zach Kerr.

Carolina est entrée dans l’intersaison avec le besoin d’aborder la ligne offensive, et c’est exactement ce que l’équipe a fait.

Matt Paradis revient au centre, et Miller et Moton devraient soutenir le côté droit de la ligne. Les Panthers ne savent pas qui jouera le plaqueur gauche et le garde gauche, mais l’espoir est qu’Erving et Elflein puissent intervenir et remplir ces rôles.

Les deux joueurs apportent de l’expérience avec Elflein ayant commencé 49 matchs de la NFL en quatre saisons et Ewing 47 en six saisons.

Erving a joué les cinq positions de la ligne offensive depuis son arrivée dans la ligue, mais les Panthers le considèrent potentiellement comme un plaqueur gauche.

Tout ce que l’équipe a besoin de moi, je le ferai, a déclaré Erving. Être flexible est l’une des raisons pour lesquelles j’ai été dans la NFL.

Elflein a joué au centre et aux deux postes de garde.

«Je sens que je peux jouer ces trois postes à un niveau élite», a déclaré Elflein, qui a signé un contrat de trois ans avec la Caroline. Mais je pense que cette organisation me convient parfaitement.

Quant à la situation du quart-arrière qui peut encore prendre un certain temps à se jouer.

Il a été largement supposé que les Panthers auraient un intérêt pour le quart Deshaun Watson si les Texans le rendaient disponible via le commerce. La Caroline a également le choix n ° 8 du repêchage et les quarts Zach Wilson de BYU, Justin Fields de l’État de l’Ohio, Trey Lance de l’État du Dakota du Nord ou Zac Jones de l’Alabama pourraient être en jeu en tant que remplaçant potentiel à long terme du starter Teddy. Bridgewater.

Bridgewater avait une fiche de 4-11 en tant que partant la saison dernière et a eu du mal à terminer les matchs au quatrième quart.

Rhule a récemment déclaré que Bridgewater était notre quart-arrière. Rien n’a changé depuis l’intersaison.

Mais cela pourrait changer dans les semaines à venir.

En plus des mouvements sur les lignes offensive et défensive, les Panthers ont également ajouté le receveur large David Moore, l’ailier serré Dan Arnold et le secondeur Denzel Perryman en agence libre.

