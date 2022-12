Les Panthers remportent le Red Pool au Colmone Classic – Shaw Local

Jackson McDonald (23 ans) du comté de Putnam passe devant Payton Dye (32 ans) de Hall pour marquer un panier lors de la Colmone Classic le mardi 6 décembre 2022 à la Hall Hight School de Spring Valley. (Scott Anderson)

BASKET GARÇONS

Comté de Putnam 69, salle 34 : Les Panthers ont utilisé leur coup de poing 1-2 de Jackson McDonald (25) et Austin Mattingly (21), qui ont combiné pour 46 points, pour vaincre l’hôte Hall lors de leur match d’ouverture de Colmone Classic le mardi 6 décembre.

L’entraîneur du PC, Harold Fay, a déclaré que c’était bien de gagner leur match d’ouverture du tournoi.

“Nous avons bien tiré le ballon et certaines choses se sont bien passées pour nous”, a-t-il déclaré.

Mac Resetich a mené Hall (2-5) avec 22 points malgré avoir attiré l’attention de la défense du PC.

«Nous voulions essayer de garder Resetich sous contrôle autant que possible. C’est un bon joueur. C’est difficile à faire », a déclaré Fay. “Les coups qu’il a faits, je pensais que c’étaient des coups durs.”

L’entraîneur de Hall, Mike Filippini, a déclaré que les Red Devils n’auront qu’à se regrouper.

« Le comté de Putnam nous a tués. Nous ne pouvions rien faire de bien », a-t-il déclaré. «Ils nous ont battus à chaque phase du match ce soir. C’était un coup de pied à l’ancienne. Il n’y a rien de plus que vous puissiez dire. Maintenant, nous sommes dans le groupe des perdants, mais nous avons encore une chance de gagner deux matchs. Il n’y a pas beaucoup de points positifs à retenir ce soir, mais c’en est un.

CP 63, Stillman Valley 48 : McDonald a marqué 18 points et capté huit rebonds le mercredi 7 décembre pour mener les Panthers à une victoire de 63-48 contre Stillman Valley lors de la Colmone Classic

Avec cette victoire, les Panthers ont remporté le Red Pool avec une fiche de 2-0.

Wyatt Grimshaw et Mattingly ont marqué 16 points chacun pour le comté de Putnam.

Owen Saepham du comté de Putnam (à gauche) travaille autour d’Aithen Sullivan de Pontiac (à droite) pour courir dans la voie lors du tournoi Colmone Classic le vendredi 9 décembre 2022 au Hall High School de Spring Valley. (Scott Anderson)

Pontiac 78, comté de Putnam 58 : Les Indiens ont vaincu les Panthers en demi-finale du Colmone Classic le vendredi 9 décembre.

Les Panthers ont pris un bon départ, McDonald et Grimshaw marquant chacun bas et frappant une paire de lancers francs pour aider PC à prendre une avance de 8-2.

PC a ensuite marqué sur quatre possessions consécutives pour monter 17-9, mais les Indiens ont clôturé le premier quart sur une course de 10-0 pour prendre une avance de 19-17.

“Nous avons très bien commencé”, a déclaré Fay. «Nous avons eu un bon mouvement en attaque. Je ne blâme pas l’arbitrage, mais il y a eu quelques appels au début et nous n’avons pas pu terminer. Ensuite, nous nous sommes juste arrêtés.

« Notre mouvement s’est arrêté. Les gardes du côté faible n’échangeaient pas, et nous nous sommes juste mis à le frapper au poteau, à le jeter, à tirer, et ils nous ont tiré dessus.

Le PC a conservé sa dernière avance à 23-21 avec 4:55 à faire au deuxième quart. Pontiac a pris une avance de 33-28 à la mi-temps.

Les Indians ont réussi une séquence de 12-2 au début du troisième pour se donner une avance de 47-34 et ont étendu leur avantage à 60-43 à la fin du quart.

“Nous nous sommes levés et avons regardé”, a déclaré Fay. «Nous nous sommes impatients en attaque. Ils sont sortis et ont marqué tout de suite pour le porter à sept. Nous l’avons réduit à trois, puis nous n’avons tout simplement pas pu obtenir d’arrêts. Nous les laissions pénétrer et donner des coups de pied, et nous laissions quelqu’un ouvert. Nous savions que ça allait arriver. C’était exactement ce à quoi nous nous attendions, mais ils ont pu faire un meilleur travail que nous. »

McDonald a marqué 20 points pour PC, Mattingly en a ajouté 16.

Austin Mattingly (à droite) du comté de Putnam coule un panier à trois points sur Henry Brummel de Pontiac (à gauche) lors du tournoi Colmone Classic le vendredi 9 décembre 2022 au Hall High School de Spring Valley. (Scott Anderson)

BASKET FILLES

Serena 38 ans, comté de Putnam 30 : Ava Hatton et Gracie Ciucci ont marqué 11 points chaque samedi 10 décembre, mais les Panthers ont perdu un match hors conférence à Granville.

Comté de Putnam 37, Midland 23 : Hatton a marqué 21 points pour mener les Panthers à une victoire de la Conférence des trois comtés à Granville le lundi 5 décembre.