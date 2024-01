Les Panthers promeuvent l’ex-LB Dan Morgan au poste de directeur général

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Les Panthers de la Caroline ont franchi lundi la première étape de leur processus de reconstruction en promouvant Dan Morgan au poste de président des opérations football/directeur général.

Morgan, 45 ans, était le directeur général adjoint de Scott Fitterer, qui a été congédié après la pire saison de la ligue 2-15 des Panthers. Il a également passé sept saisons comme secondeur pour les Panthers après avoir été sélectionné au premier tour du repêchage de 2001 (11e au total) à Miami.

Son nouveau titre représente une restructuration complète du front office.

“Dan a une connaissance approfondie de notre personnel de football et une vision claire pour nous emmener là où nous voulons tous aller”, a déclaré le propriétaire de la Caroline, David Tepper, dans un communiqué. “Nous savons qu’il attaquera cette opportunité avec la même intensité qu’il l’a fait comme un joueur des Panthers.

Morgan a déjà été activement impliqué dans la recherche d’un nouvel entraîneur-chef, qui est entrée lundi dans la deuxième phase avec le coordinateur défensif de la Caroline, Ejiro Evero, obtenant un entretien en personne, selon une source de la ligue.

Les Panthers devraient également avoir des entretiens en personne cette semaine avec le coordinateur offensif des Bengals de Cincinnati Brian Callahan, le coordinateur offensif des Buccaneers de Tampa Bay Dave Canales et le coordinateur défensif des Rams de Los Angeles Raheem Morris, selon des sources.

Morgan a travaillé avec Canales à Seattle lorsqu’il était directeur du personnel professionnel et Canales était l’entraîneur des receveurs larges. Le coordinateur offensif des Detroit Lions, Ben Johnson, qui s’est présenté comme principal candidat, ne peut être interviewé qu’après le match de championnat NFC de dimanche contre les 49ers de San Francisco. Il en va de même pour le coordonnateur offensif des Ravens de Baltimore, Todd Monken, et le coordonnateur défensif Mike Macdonald, dont l’équipe participe au match de championnat de l’AFC contre les Chiefs de Kansas City.

Tous ont eu des entretiens virtuels avec Carolina la semaine dernière.

Mais la mise en place d’un directeur général était la première étape, et Morgan a émergé après une deuxième série d’entretiens qui incluaient également le directeur général adjoint des Giants de New York, Brandon Brown, et le directeur général adjoint des Eagles de Philadelphie, Alex Halaby, selon une source de la ligue.

Les Panthers espèrent que l’expérience de Morgan en tant que joueur et cadre aidera à redresser une franchise qui a connu six saisons perdantes consécutives depuis que Tepper a acheté la franchise. Morgan était un joueur de la Caroline lors de sa course au Super Bowl 2003 et directeur adjoint du personnel professionnel à Seattle lorsque les Seahawks ont remporté le Super Bowl après la saison 2013.

Morgan était également directeur du personnel des joueurs des Buffalo Bills (2018-2020) lorsque Josh Allen a été nommé septième choix du repêchage de 2018.