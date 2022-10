Les Panthers prennent la quatrième place du tournoi TCC – Shaw Local

Le comté de Putnam s’est contenté de la quatrième place du tournoi de conférence des trois comtés.

Les Lady Panthers sont tombées contre Woodland 21-25, 25-19, 25-19 lors du match pour la troisième place du tournoi TCC le jeudi 13 octobre à Seneca

Les Panthers (13-11-3) ont ouvert la voie à leurs deux sélections de tous les tournois – Maggie Richetta avec 14 attaques décisives et Tori Balma avec 24 passes décisives et trois attaques décisives.

PC déf. Henry-Senachwine 19-25, 26-24, 25-17: Les Lady Panthers, têtes de série n ° 4, ont perdu le premier set et ont tiré de l’arrière 21-7 dans le deuxième avant de se rallier pour vaincre les Mallards, têtes de série n ° 5, lors de leur premier match de tournoi le lundi 19 octobre. dix.

PC a basculé avec succès dans le premier set, mais six erreurs de service et l’ajustement d’Henry à se basculer ont aidé les Mallards à transformer un avantage de 10-9 en une marge de 21-16 sur une mise à mort d’Abby Stanbary.

Bien que PC ait couru vers des avances de 9-4 et 13-6, quatre points de Stanbary l’ont ensuite égalé à 15 avant un gros bloc, puis une mise à mort de Richetta a aidé à fermer le set.

“Honnêtement, je ne pense pas qu’ils aient eu une chance une fois que nous avons obtenu une passe et lancé une attaque”, a déclaré l’entraîneure du PC Amy Bell. «Dans le premier set, nous étions en désordre et hors du système une tonne. Mon passeur ne touchait pas le ballon autant qu’il le fait normalement, nous avons donc dû donner un pourboire. … Lorsque nous avons commencé à obtenir des passes là où elles étaient censées être, nous pouvions exécuter une attaque rapide et nous balancer de manière agressive. Honnêtement, au fur et à mesure que le match avançait, nous nous sommes vraiment installés.

“Je dis toujours que les matchs des jours où les filles ne sont pas à l’école sont les plus durs. Nous avons dormi pendant le premier set, mais ensuite nous nous sommes réveillés et sommes devenus l’équipe agressive que j’ai vue toute l’année.

Dans le troisième match, la course de service de huit points d’Ava Hatton a ouvert une avance de 15-9 pour les Panthers. Une mise à mort de Talur Homann a rapproché Henry de 20-16 avant qu’une paire d’as de Richetta ne mette fin à la menace.

“Au cours du week-end, nous n’avons pas bien bloqué et nous avons fermé des blocs, donc c’était notre objectif ce soir parce que quand nous le faisons, le résultat est beaucoup de pourboires”, a déclaré l’entraîneur de Henry, Rita Self. “C’était le cas, nous nous y attendions et nous nous y sommes adaptés, mais nous n’étions tout simplement pas intelligents dans tous les scénarios. Nous ne profitions pas des affrontements lorsque nous sommes descendus, gardant le ballon loin de leurs plus grandes filles dans certaines rotations.

«Nous ne voyons pas beaucoup de rapides fonctionner avec beaucoup de succès et nous ne les avons pas du tout bloqués à la fin. Je suppose que nous n’étions pas préparés à cela.

Marquette a vaincu. CP 25-16, 27-25 : Tori Balma a récolté sept passes décisives, cinq récupérations, trois attaques décisives, trois points, deux as et deux blocs le mercredi 12 octobre alors que le PC est tombé face au n ° 1 Marquette en demi-finale du TCC.

Avery Moutray a ajouté huit récupérations, deux points, un as et un kill.

Ava Hatton du comté de Putnam et sa coéquipière Tori Balma plongent pour le ballon tout en jouant Henry-Senachwine dans le tournoi de conférence des trois comtés le lundi 10 octobre 2022 à Seneca. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Maggie Spratt du comté de Putnam frappe le ballon alors que sa coéquipière Ava Hatton recule dans le tournoi de conférence des trois comtés le lundi 10 octobre 2022 à Seneca. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Tori Balma (12 ans) du comté de Putnam manque le bloc retour d’Abbie Stanbary (10 ans) d’Henry et de sa coéquipière Catherine Miller lors du tournoi de conférence des trois comtés le lundi 10 octobre 2022 à Seneca. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Les membres de l’équipe de volley-ball du comté de Putnam célèbrent après avoir battu Henry lors du tournoi de conférence des trois comtés le lundi 10 octobre 2022 à Seneca. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Cate Trovero du comté de Putnam plonge pour le ballon contre Henry lors du tournoi de conférence des trois comtés le lundi 10 octobre 2022 à Seneca. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Maggie Spratt (32 ans) du comté de Putnam envoie un kill devant Henry’s Talur Homann (8 ans) lors du tournoi de conférence des trois comtés le lundi 10 octobre 2022 à Seneca. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Tori Balma du comté de Putnam met le ballon en jeu lors du tournoi de conférence des trois comtés le lundi 10 octobre 2022 à Seneca. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)