Les Panthers et les Giants obtiennent tous deux un F

Le match Chargers-Jets de lundi soir – j’espère que vous ne vous êtes pas rendu un mauvais service en le regardant – a marqué la fin de la semaine 9 de la saison 2023 de la NFL et, en tant que 136e match au programme, a conclu la fin de la première mi-temps de la campagne. .

Comme chaque année, celle-ci a eu son lot de surprises, de déceptions, de blessures clés, d’éruptions inattendues, de coups de grange et de ratés. Tout cela est pris en compte lors de l’émission des bulletins de mi-saison, bien que ces notes soient généralement émises après avoir évalué chaque équipe en fonction de ses propres circonstances plutôt que de simplement laisser les chefs de division définir la courbe et rejeter les habitants de la cave. Mais nul autre que le quart des Bills Josh Allen sait que le stylo rouge sera impitoyable.

“Le calcul est là. Ce n’est pas joli. Ça ne va pas être facile”, a déclaré la star de Buffalo au milieu des difficultés atypiques de son équipe. “Mais s’il y a un vestiaire qui peut gérer ça, c’est bien ce vestiaire ici.”

Espérons, Mafia.

Sans plus tarder, notes de mi-saison 2023 de la NFL pour les 32 équipes :

Cardinaux de l’Arizona (1-8) : C-

Ils se sont essentiellement installés là où de nombreux observateurs de la ligue s’attendaient à ce qu’ils le soient : au fond du baril, en possession du pire bilan de la NFL. Mais pas avant de s’être affronté contre plusieurs bonnes équipes et au milieu de blessures clés, d’un manque de talents lamentable, d’un personnel d’entraîneurs vert, de l’absence du QB1 Kyler Murray blessé et de l’échange du QB2 Joshua Dobbs. De plus, sans que ce soit la faute du directeur général Monti Ossenfort, le choix de première ronde qu’il a obtenu des Texans plus tôt cette année continue de perdre de la valeur à mesure que Houston s’améliore. Tout compte fait, un coup de chapeau à une équipe qui aurait facilement pu l’envoyer par courrier pour ne pas l’avoir fait.

Falcons d’Atlanta (4-5) : C

Il s’agit d’un match dans la NFC Sud et d’un match hors de la dernière place de wild card de la conférence. Cela aurait-il pu être différent si l’engagement (peut-être louable) du HC Arthur Smith envers le quart de deuxième année Desmond Ridder ne s’était pas égaré vers l’entêtement ? Cela aurait-il été différent si Atlanta s’était attaqué à un quarterback vétéran (lire : Lamar Jackson) pendant l’intersaison ? Qui peut le dire ? Mais il faut reconnaître que la défense s’est beaucoup améliorée. Et l’offensive a les créateurs de jeu pour décoller… si le nouveau QB1 Taylor Heinicke peut l’enflammer. Avec le calendrier restant le plus simple de la ligue (basé sur les pourcentages de victoires des adversaires), l’opportunité est là.

Ravens de Baltimore (7-2) : A-

Il est facile d’être obsédé par une attaque classée sixième – et en particulier par un jeu de passes classé 20e, même si l’arrivée de l’OC Todd Monken était vraiment censée ouvrir les ondes au quart Lamar Jackson and Co. Et il y a eu de plus en plus d’éclairs sur ce qui cette attaque pourrait devenir, Jackson même étendant les jeux – lancer ! Alors mettons de côté tout scrupule avec les charges de Monken qui tentent toujours de se calmer… tout en reconnaissant que Baltimore est l’équipe la plus difficile de la ligue pour marquer, qu’elle a récemment éliminé des adversaires de qualité et qu’elle possède toujours le meilleur botteur de la planète. Meilleure équipe de la ligue ? Très probablement.

Bills de Buffalo (5-4) : C

Quand ils gagnent, il y a peu de doutes – et pourtant cela ne s’est pas produit avec la régularité devenue monnaie courante depuis qu’Allen a pris de l’importance. Et il a affaire à une aile tendre à un moment où l’offensive semble être devenue obsolète et prévisible, et alors que la défense a été décimée par des blessures paralysantes. Il est encore temps pour Buffalo de l’activer, mais il devient extrêmement court.

Panthères de la Caroline (1-7) : F

Ils ont finalement fait leur entrée dans la colonne des victoires il y a deux semaines, mais cela ne cache pas une saison assez désastreuse. Aucune équipe n’a cédé plus de points, même si la défense de la Caroline a toujours été mise dans une mauvaise position par l’offensive. Et c’est là que résident les principaux enjeux. Signé en agence libre, le RB Miles Sanders n’a pas produit. La ligne offensive a été un tacle horrible à tacler. Et l’effet net a été délétère pour le quart recrue Bryce Young, dont le manque de protection a conduit à des coups réguliers, à de mauvaises décisions et à des lectures de plus en plus mauvaises. Et, maintenant, il est obligé d’entendre les seconds deviner qui, avec le recul, déchirent les Panthers pour ne pas avoir choisi CJ Stroud au premier rang du classement général.

Ours de Chicago (2-7) : D

Après un terrible départ 0-4, ils ont semblé trouver quelque chose lors de la déroute des Washington Commanders lors de la cinquième semaine lors d’une étape routière aux heures de grande écoute jeudi soir. DJ Moore a également semblé résoudre les problèmes de longue date sur le terrain. Mais ensuite, le quart Justin Fields s’est blessé au pouce lanceur, mettant tout progrès en pause. Cela vaut également la peine de remettre en question le directeur général Ryan Poles pour avoir dépensé un autre choix haut de gamme de deuxième ronde à la date limite des échanges, cette fois pour DL Montez Sweat – un joueur qui ne va pas renverser la fortune de Chicago en 2023 mais qui aurait pu être poursuivi, avec avec des passeurs supérieurs, sur le marché des agents libres de l’année prochaine. Au moins, les Polonais ont probablement limité les dégâts potentiels en prolongeant le contrat de Sweat.

Bengals de Cincinnati (5-3) : B+

Vous devez féliciter le quart Joe Burrow pour avoir joué malgré sa blessure au mollet en début de saison, qui l’a clairement affaibli et, par extension, l’offensive dans son ensemble. Il faut également se demander pourquoi un groupe avec autant de talent n’a pas pu trouver un moyen de contourner un peu plus efficacement les limitations temporaires du quart-arrière. Quoi qu’il en soit, Cincy a vaincu, a désormais remporté cinq victoires sur six et semble tout à fait capable d’atteindre un troisième match consécutif de championnat de l’AFC. Au minimum.

Browns de Cleveland (5-3) : B+

Ils ont probablement la meilleure défense de la ligue. Ils ont probablement le meilleur joueur défensif de la ligue, DE Myles Garrett. Ils ont en quelque sorte maintenu le troisième match au sol de la ligue malgré la défaite du RB du Pro Bowl Nick Chubb à cause d’une macabre blessure au genou de la semaine 2. Et ils sont actuellement classés sixièmes dans le classement des séries éliminatoires de l’AFC, même si le quart Deshaun Watson (épaule) a essentiellement joué la moitié des matchs. S’il s’installe dans un semblant de rythme, les Browns seront une proposition très difficile en fin de saison.

Cowboys de Dallas (5-3) : B-

La défense reste parmi les meilleures de la ligue, malgré la perte du CB Trevon Diggs (ACL) et des défaites embarrassantes à l’Arizona et à San Francisco. Mais l’offensive a généralement régressé sous le HC Mike McCarthy – et avant de souligner que les Cowboys se classent troisièmes de la ligue en termes de points par match, rappelez-vous que cinq de leurs 23 touchés ont eu lieu en défense ou sur des équipes spéciales, tandis que la recrue K Brandon Aubrey a été un tireur d’élite record. Sinon? Le quart Dak Prescott et Cie sont des monstres entre les lignes des 20 verges, mais des ménés dans la zone rouge – le taux de conversion TD de 43,8 % de Dallas est le quatrième pire de la ligue. Et une ligne O autrefois redoutable continue de se dégrader. Mais n’écartez pas une poussée en seconde période, le calendrier à venir des Cowboys étant bien plus indulgent que celui de Philadelphie, première place.

Broncos de Denver (3-5) : C-

L’embauche du HC Sean Payton a été naturellement annoncée. Mais l’entraîneur vétéran a commis une erreur de débutant en scrutant inutilement son équipe au cours de l’été et a également fait une mauvaise embauche au poste de coordonnateur défensif étant donné la façon dont l’unité de Vance Joseph a « performé » – cédant 70 points en un match et le plus grand nombre de verges par match. en ligue. Pourtant, après un départ de 1-5, Payton (et le directeur général George Paton) ont résisté à l’envie de faire exploser l’effectif avant la date limite des échanges, et les Broncos en ont désormais remporté deux de suite – y compris leur première défaite contre les Chiefs en huit ans. Et même si Russell Wilson n’a guère été parfait, il est beaucoup plus proche du quarterback que les Broncos pensaient obtenir l’année dernière que de celui qui a si amèrement déçu les fans de Denver en 2022.

Lions de Détroit (6-2) : B+

Ils se dirigent vers leur toute première couronne NFC Nord. Des jeunes comme DE Aidan Hutchinson et WR Amon-Ra St. Brown sont en train de devenir des superstars, et la classe de repêchage de cette année a probablement été meilleure que ce qui était annoncé. Préoccupant ? La non-présentation totale lors d’une défaite de 38-6 lors de la semaine 7 à Baltimore et le manque de production du WR Jameson Williams au premier tour de 2022. À l’avenir, les Lions ont un calendrier très favorable, et une équipe qui n’a jamais organisé de match éliminatoire au Ford Field est en très bonne position pour assurer l’avantage du terrain en séries éliminatoires.

Packers de Green Bay (3-5) : D+

Une défense pleine de talent s’est améliorée depuis qu’elle a régulièrement laissé tomber l’ancien quart Aaron Rodgers au cours de sa dernière année dans le Wisconsin… mais pas assez pour compenser une attaque dirigée dans la direction opposée. Le quart Jordan Love a toujours été incohérent, ne parvenant pas à revendiquer son rôle à toute épreuve comme l’ont fait ses prédécesseurs Rodgers et Brett Favre. Pour la défense de Love, il a reçu un soutien inadéquat de la part de sa ligne offensive et de ses meneurs de jeu. Une autre intersaison pleine de questions se profile pour le directeur général Brian Gutekunst.

Texans de Houston (4-4) : A-

Le QB recrue CJ Stroud s’est épanoui, produisant à un niveau élevé tout en prenant généralement de bonnes décisions – et ce malgré le fait qu’il joue souvent derrière une ligne offensive patchwork et avec un jeu de course pratiquement inexistant. La recrue HC DeMeco Ryans a élevé une mauvaise défense à la moyenne malgré le manque de joueurs de renom en dehors de la recrue DE Will Anderson Jr. et Derek Stingley Jr., le corner prometteur de deuxième année sur le point de faire un retour. Tout à fait réaliste, cela se transforme en votre équipe surprise des séries éliminatoires de 2023.

Colts d’Indianapolis (4-5) : A-

Ils ont participé à tous les matchs, sauf un (à Jacksonville). Et je parie que vous ne saviez pas qu’Indy est la seule équipe de la ligue à marquer au moins 20 points chaque semaine. Ce n’est pas une équipe parsemée de stars, à l’exception peut-être du RB Jonathan Taylor, qui a encore les jambes sous lui après avoir mis derrière lui son combat contractuel désormais résolu. Merci à la recrue HC Shane Steichen, qui a tiré le meilleur parti des compétences et de l’expérience divergentes du quart recrue blessé Anthony Richardson et du remplaçant vétéran Gardner Minshew II. Quatre victoires ne semblent peut-être pas beaucoup, mais la moitié de ce total à ce stade semblait loin…