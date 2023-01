Les Panthers embauchent Frank Reich comme entraîneur-chef

Les Panthers de la Caroline ont embauché Frank Reich comme prochain entraîneur-chef, a annoncé l’équipe jeudi.

Cette décision est un retour aux sources pour Reich, qui a récemment été l’entraîneur-chef des Colts pendant cinq saisons avant d’être licencié en novembre 2022. Avant cela, cependant, Reich était un quart-arrière compagnon de la NFL qui a été le premier appelant de l’histoire des Panthers pendant la saison inaugurale de la franchise en 1995.

Reich a lancé la première passe de touché de l’histoire de la franchise lors du tout premier entraînement offensif de l’équipe contre les Falcons lors de la semaine 1 de la saison 1995. Cependant, il a rapidement été mis au banc pour le remplaçant Kerry Collins et a quitté les Panthers après cette année-là. Reich est finalement devenu entraîneur et a remporté le Super Bowl après la saison 2017 en tant que coordinateur offensif des Eagles. Il a obtenu le poste d’entraîneur-chef des Colts peu de temps après, où il a mené Indianapolis aux places en séries éliminatoires en 2018 et 2020.

Les Panthers sont allés 7-10 en 2022. La Caroline a rebondi après avoir renvoyé l’entraîneur-chef Matt Rhule après un départ de 1-4, passant 6-6 le reste du chemin sous l’entraîneur-chef par intérim Steve Wilks, qui aurait été le finaliste de Reich pour le travail à plein temps.

Ceci est une histoire en développement.