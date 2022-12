Les Panthers écrasent les Lions, organisant une confrontation avec les Buccaneers

Greg Auman Journaliste NFC Sud

La poussée de la Caroline derrière un match de course dominant sous l’entraîneur par intérim Steve Wilks s’est poursuivie samedi avec une victoire de 37-23 contre les Lions, mettant plus de pression sur les Buccaneers au sommet du classement NFC Sud et organisant une confrontation la semaine prochaine à Tampa.

La Caroline (6-9) s’est précipitée pour un record de franchise de 320 verges samedi, dont 240 en première mi-temps en route vers une avance de 24-7 sur une équipe de Detroit qui avait remporté six des sept matchs. D’Onta Foreman et Chuba Hubbard totalisaient plus de 100 verges au sol à la mi-temps, Foreman terminant avec 165 et un touché et Hubbard finissant avec 125.

“Nous avons parlé toute la semaine de (comment) le vrai caractère de cette équipe de football se révélerait dans la façon dont nous avons répondu”, a déclaré Wilks après que les Panthers se sont améliorés à 5-5 depuis qu’il a pris le relais après le limogeage de Matt Rhule en octobre. “Je suis à nouveau très fier des hommes dans ce vestiaire et de la façon dont nous sommes sortis et avons joué aujourd’hui contre une bonne équipe de football.”

Les Bucs (6-8) ne jouent que dimanche soir en Arizona, et la victoire de la Caroline ajoute à l’importance de ce match. Si les Bucs battent les Cardinals, ils peuvent décrocher le NFC Sud la semaine prochaine en battant les Panthers à Tampa. Une défaite de Tampa Bay à Noël signifierait que la Caroline pourrait éliminer les Bucs avec une victoire sur eux, plaçant les Panthers en position de force pour un titre de division improbable.

Les Panthers ont marqué sur cinq de leurs six premières possessions samedi, dont quatre touchés, pour prendre une avance de 31-7 au début du troisième quart. L’attaque de Detroit s’est réveillée avec 16 points de retard, mais les Lions ne se sont jamais approchés de 14 points. Le quart-arrière Sam Darnold a joué au football sans erreur pour la Caroline, lançant pour 250 verges et un touché et se précipitant pour un autre score.

“Tout ce que nous faisons commence à l’avant, et nous voir rebondir et courir le ballon comme nous l’avons fait aujourd’hui pour un record de franchise de 320, c’était impressionnant”, a déclaré Wilks. “Le métrage total était de 570. Du côté défensif du ballon, contrôlant la ligne de mêlée là-bas et arrêtant la course avec 45 mètres. Fier d’eux et de la façon dont ils sont sortis et ont rebondi et joué. … Tout ce dont nous parlons est un à la fois. Nous allons profiter de demain avec nos familles, profiter de Noël, revenir ici lundi à 13 heures, mettre ce jeu au lit et nous préparer pour Tampa.

Les Bucs ont perdu deux matchs de suite contre les 49ers et les Bengals pour créer une opportunité pour les Panthers. Tampa Bay, cependant, reste favorisé dimanche alors que le QB de troisième corde de l’Arizona, Trace McSorley, fera son premier départ en carrière.

Un demi-match sépare les trois meilleures équipes de la NFC Sud, alors que la Nouvelle-Orléans s’est également ralliée pour gagner samedi, transformant un déficit de 10 points en une victoire de 17-10 contre les Browns. Les Saints, eux aussi, ont une fiche de 6-9 et sont toujours en vie pour les séries éliminatoires. Ils ont besoin de beaucoup d’aide, mais pourraient également remporter le titre de division si les huit prochains jours se déroulent correctement et qu’ils battent les Panthers lors de la finale de la saison régulière.

Bien qu’elle ne soit pas aussi glaciale que certains matchs ce week-end, la température au coup d’envoi à Charlotte n’était que de 20 degrés Fahrenheit, avec des vents à 10 milles à l’heure et un refroidissement éolien de 9 degrés, le genre de temps qui favorise un jeu de course dominant. Seules trois équipes de la NFL au cours des huit dernières saisons se sont précipitées pour 320 verges comme la Caroline l’a fait samedi – les Eagles en avaient 363 lors d’une victoire en novembre contre les Packers, les Ravens en avaient 404 la saison dernière lors d’une victoire contre les Bengals la saison dernière, et les Jets sont allés pour 323 lors d’une victoire en 2018 contre les Broncos.

La Caroline n’avait récolté que 21 verges au sol lors de la défaite de la semaine dernière contre les Steelers, un monde de différence par rapport à samedi, mais la ligne offensive a donné le ton à l’entraînement cette semaine, portant même des masques de ski lors d’une réunion d’équipe pour donner un ton menaçant à un physique jeu devant.

“Nos gars ont fait un excellent travail en sortant du ballon, en atteignant le deuxième niveau, ce qui était essentiel pour nous”, a déclaré Wilks. “Nous avons toujours l’impression que nos porteurs de ballon, s’ils peuvent atteindre le deuxième niveau avant d’être touchés, ils peuvent faire un excellent travail pour faire manquer ce premier gars, et vous l’avez vu un peu aujourd’hui.”

Les Panthers ont maintenant remporté quatre de leurs six derniers matchs, ce qui en fait l’équipe la plus chaude d’une mauvaise division qui pourrait avoir un champion avec une fiche perdante. Cela signifie toujours un match éliminatoire à domicile, quelque chose que les Panthers n’ont pas apprécié depuis leur fiche de 15-1 en 2015 avant de perdre au Super Bowl.

Que les Bucs gagnent ou perdent dimanche, les Panthers peuvent contrôler leur sort en séries éliminatoires en remportant simplement leurs deux matchs restants, contre des équipes qu’ils ont battues lors de leurs premières rencontres plus tôt cette saison.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman.