CHARLOTTE, Caroline du Nord: Les Panthers de la Caroline ont commencé leur recherche d’un nouveau directeur général.

Une personne familière avec la situation dit que les Panthers ont demandé la permission de parler au directeur du personnel des joueurs des Patriots Nick Caserio, au directeur général adjoint de Bills Joe Schoen et au président du personnel des joueurs de Browns, Kwesi Adofo-Mensah. L’équipe devrait également interviewer l’ancien directeur général des Giants, Jerry Reese.

La personne s’est entretenue lundi avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car l’équipe n’a pas rendu sa recherche publique.

Les Panthers recherchent un remplaçant pour le directeur général de longue date Marty Hurney, qui a été congédié le mois dernier.

La Caroline a terminé la saison 5-11, ne réussissant pas à se qualifier pour la troisième saison consécutive.

Le propriétaire des Panthers, David Tepper, a déclaré le mois dernier qu’il n’avait pas de calendrier précis pour nommer un remplaçant pour Hurney, bien que, idéalement, il aimerait faire un geste le plus tôt possible et, idéalement, aimerait avoir quelqu’un en place avant le repêchage de la NFL.

