Les Panthers décrochent une place en séries éliminatoires derrière un nouveau quart-arrière et la domination des équipes spéciales

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

DETROIT – C’était gagner ou rentrer à la maison aux heures de grande écoute dimanche soir lors d’une bataille de la semaine 10 entre les Stars de Philadelphie et les Panthers du Michigan.

Les Stars jouaient pour avoir la chance de verrouiller le Nord et de gagner leur place en séries éliminatoires. Les Panthers jouaient pour poursuivre leur saison via leur toute première victoire à domicile. C’était une bataille entre l’ingéniosité offensive et les prouesses défensives – et dans ce cas, l’adage séculaire s’est avéré une fois de plus vrai : la défense gagne (ou vous aide à atteindre) les championnats.

Le Michigan a remporté sa première victoire devant la plus grande foule du Ford Field de toute la saison, un mordeur d’ongles de 23-20, tout en décrochant simultanément un billet pour la première apparition de la franchise en séries éliminatoires dans cette itération de l’USFL.

« C’est le temps des séries éliminatoires », a déclaré l’entraîneur-chef des Panthers Mike Nolan. « Et à cause de cette victoire, nous allons en séries éliminatoires. Donc, c’est spécial, je suppose que vous pourriez dire. »

Le faiseur de différence s’est avéré être un jeu d’équipes spéciales, qui avait été l’unité la plus productive des Panthers toute la nuit. Le receveur large Marcus Simms, en particulier, a contribué à lui seul à plusieurs retours de coups de pied massifs, puis à sa pièce de résistance: un botté de dégagement bloqué qui a été récupéré par AJ Richardson et transporté pour le premier touché des Panthers de la nuit. Une bonne conversion à deux points et le Michigan a eu une nouvelle vie. C’était la première avance des Panthers du match et elle n’est arrivée qu’à la fin du troisième quart-temps, mais la défense des Panthers l’a pris à partir de là et n’a pas voulu l’abandonner, s’alignant en formation victorieuse pour finalement mettre fin au match.

Faits saillants: les Panthers chevauchent des équipes spéciales pour contrarier les Stars

Une étincelle est également venue du quart-arrière EJ Perry, faisant son premier départ pour les Panthers après une annonce faite vendredi dernier. Perry, un produit de l’Université Brown, possède un ensemble de compétences très différent de celui du quart-arrière Josh Love. Là où Love est un passeur de poche, Perry est beaucoup plus mobile et gagne sa vie en utilisant ses jambes. Avec ses entraîneurs, ils ont pu simplifier le manuel de jeu et mettre en place des jeux avec lesquels Perry avait déjà de l’expérience. Le résultat a été une attaque plus créative, comme nous n’en avions pas vu chez les Panthers jusqu’à présent cette saison.

« L’entraîneur a condensé et a fait du bon travail en mettant des choses que j’ai courues dans le passé et que j’ai aimées et avec lesquelles j’ai bien fait, et en les incorporant à l’attaque qu’ils avaient déjà », a déclaré Perry après le match. « Je pensais que vous savez que parfois nous sommes capables de très bien exécuter, et il y a évidemment certaines choses sur lesquelles nous devons travailler cette semaine et nous améliorer. Cela dépend en grande partie de moi, mais oui, je me sentais à l’aise de marcher là-bas. La plus grande partie de moi me sentant à l’aise était que j’avais un groupe de gars autour de moi qui sont de formidables joueurs de football. »

Il n’y avait pas plus de preuve que le fait que le Michigan, offensivement, ait enregistré beaucoup moins de statistiques offensives que ses adversaires. Ils n’ont eu que 13 premiers essais contre les 20 de Philadelphie. Ils n’avaient que 205 verges au total contre les 330 de Philadelphie. Les Panthers n’ont converti que trois des 11 troisièmes tentatives, tandis que les Stars ont converti neuf des 17. Mais les trois phases comptent, et les équipes spéciales sont où les Stars les laissent revenir dans le match.

Le quart-arrière Case Cookus et l’offensive des Stars ont commencé la soirée avec une passe de jeu au meneur de la ligue pour les verges sur réception, Corey Coleman. À partir de là, Cookus a conçu un entraînement de huit jeux et 58 verges qui s’est terminé par un touché de 23 verges contre Terry Wright. C’était une continuation de l’élan créé par Cookus la semaine dernière, lorsqu’il a lancé plus de 300 verges et trois touchés. Cela a donné à Philadelphie une avance de 7-0 avec 10:35 à faire au premier quart.

Dans leur dernière chance de victoire à domicile cette saison, la première possession des Panthers a calé derrière Perry lors de son premier départ pour le Michigan. Un essai de placement de 53 verges est passé à côté et les Panthers sont repartis sans points pour répondre au premier score de Philadelphie.

Le Michigan ne tirerait pas grand-chose de son attaque la nuit en général, mais son unité des équipes spéciales a fait de son mieux pour rattraper cela. Non seulement le Michigan a obtenu deux énormes retours sur les coups d’envoi pour mettre en place des buts sur le terrain, mais leur premier touché de la nuit est également survenu sur le botté de dégagement bloqué susmentionné au troisième quart. Cela a ramené les Panthers à moins de cinq points.

La défensive des Panthers a fait de son mieux pour contenir l’offensive montante des Stars. Un long entraînement pour les Stars au début du deuxième quart a donné des résultats minimes après qu’un touché a été annulé par une pénalité pour interférence de passe offensive. Au lieu de cela, Philly s’est contenté d’un panier du botteur Luis Aguilar, le leader de l’USFL en points de tir, pour porter le score à 10-0 avec 11:17 à jouer en première mi-temps.

Le Michigan a obtenu son premier coup de pouce pour les équipes spéciales grâce à un retour de coup d’envoi de 55 verges au deuxième quart par Simms, qui a mis en place un panier de 51 verges par Cole Murphy pour faire entrer le Michigan au tableau.

Ce ne serait pas non plus la seule contribution de Simms. Lors de la prochaine possession des Panthers, Simms a renvoyé le coup de pied de 67 mètres, plaçant le Michigan au Philly 21. Perry et l’attaque ne pourraient à nouveau pas en obtenir six, mais Murphy a frappé un autre panier pour donner au Michigan six points juste avant les deux. -avertissement minute, tirant les Panthers à moins d’un score des Stars.

Juste avant la mi-temps, les Stars avaient un entraînement au point mort qui recevait une nouvelle vie lorsqu’une pénalité brutale du passeur a déplacé les Stars vers le Michigan 29 avec 30 secondes à jouer. Cookus a ensuite décoché un tir au centre dans une fenêtre étroite, où le ballon a été capté par Diondre Overton, donnant aux Stars une avance de 20-6 à la pause.

Perry a ouvert la seconde mi-temps avec fracas en frappant Trey Quinn pour un gain de 31 verges pour faire entrer le Michigan dans la zone rouge à la hâte. Quinn l’a transporté d’une main, donnant au Michigan son jeu offensif le plus impressionnant du match. Les malheurs de la zone rouge des Panthers ont continué, cependant, alors que le Michigan s’est contenté d’un autre placement, portant le score à 20-9 avec 12:47 à faire au troisième quart.

Les Panthers ont pu gagner du terrain, réduisant l’avance des Stars à 20-15 grâce au retour de dégagement bloqué susmentionné pour un touché.

L’unité des équipes spéciales du Michigan a ensuite réussi une fois de plus, obtenant un morceau de la tentative de 50 verges d’Aguilar à la fin du troisième quart, empêchant les Stars de poursuivre leur avance de cinq points.

Les Panthers ont ensuite fait preuve de créativité offensivement, utilisant d’abord les jambes de Perry sur une course conçue qui lui a valu 25 mètres. Puis, sur un tour joué au garde droit James Walker, alors que Perry lançait le ballon au grand homme et que le Michigan obtenait cinq verges de plus.

Le Michigan a ensuite pris les devants sur un jeu avorté, alors que Perry a tâtonné le snap, mais l’a ramassé et l’a lancé à six mètres pour donner aux Panthers une avance de 21-20. Pas encore fait, le Michigan a opté pour la conversion en deux points pour remonter 23-20 avec un peu plus de 13 minutes à jouer dans le match.

Le score y resterait miraculeusement, sans ajustements majeurs de la part des Panthers à proprement parler, selon Nolan, après le match. Le botté de dégagement bloqué a incité toute l’équipe à élever son niveau de jeu et maintenant, les Panthers sont liés aux séries éliminatoires.

« Je suis sûr qu’il y a la parité », a déclaré Nolan.

Carmen Vitali couvre la NFC Nord pour FOX Sports, vous donnant un aperçu et une analyse de la division la plus historique de la ligue. Avant de rejoindre FOX, Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son CV. Elle passe maintenant son temps à explorer la ville de Chicago et n’est jamais trop loin d’un sport local événement ou cours de pilates. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV.

