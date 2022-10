Les Panthers de Vernon remportent le tournoi Best of West à Kelowna – Kelowna Capital News

Tout doute que l’équipe féminine de volley-ball Vernon Panthers Junior A est parmi les meilleures a été effacé ce week-end.

Les Junior Cats se sont rendus à Kelowna et au tournoi Best of the West à 32 équipes, et ont remporté le trophée du championnat après une victoire de 25-21, 14-25, 15-11 contre les hôtes Owls en finale.

« Les filles jouent de l’excellent volleyball au début de la saison et se sont imposées comme l’une des meilleures équipes de la vallée et de la province », a déclaré l’entraîneur-chef Mike Bertram, qui a cédé la place à l’adjointe Camryn Beacom pour le tournoi. “Elle est intervenue et a entraîné l’équipe vers la victoire. Son leadership était incroyable.

Devyn Hildebrand de VSS était le MVP du tournoi, tandis que Kaydence Kitzul et Charlotte Schommer étaient des étoiles. Sa coéquipière Amelia Spitzer a été nommée meilleure libéro du tournoi.

Dans la poule, VSS a battu les Okanagan Mission Huskies de Kelowna – qui ont remporté le tournoi VSS il y a deux semaines – 25-11, 25-11. Ils ont enchaîné en battant Pacific Academy de Surrey 25-11, 25-14, puis Summerland, 25-17, 25-20.

En quart de finale, les Panthers ont battu Prince George 25-12, 25-13 et balayé Abbotsford Christinan 25-20, 25-19 dans le dernier carré.



roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Sport au lycéeVernonVolley-ball