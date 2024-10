Les Panthers de la Floride annulent la cérémonie de remise des bagues des champions 2024 à l’Amerant Bank Arena en raison des conditions météorologiques

SUNRISE, Floride. – Les Panthers de la Floride ont annoncé aujourd’hui que, par prudence, la cérémonie de remise des bagues des champions de demain ne se poursuivrait pas comme prévu. L’ouragan Milton a placé de nombreux comtés de Floride sous l’état d’urgence, notamment Broward, Palm Beach et Miami-Dade.

« Comme cet événement nécessiterait des ressources de la part des premiers intervenants et des prestataires de services, nous avons pris la décision difficile d’annuler notre cérémonie de l’anneau des champions par souci de prudence pour la sécurité de toutes les personnes impliquées. Nous distribuerons plutôt nos bagues de championnat en privé », a déclaré le président et chef de la direction Matt Caldwell. « Aux côtés des autorités nationales et locales, nous suivons de près la situation. Pour l’instant, la soirée d’ouverture contre Boston devrait se dérouler comme prévu et nous continuerons à préparer notre arène et ses environs pour accueillir en toute sécurité les invités pour la soirée d’ouverture.

Les fans peuvent s’attendre à un remboursement intégral de leur don à leur point d’achat. La Fondation Florida Panthers continuera de soutenir le United Negro College Fund Fort Lauderdale (UNCF Fort Lauderdale) et la Mission United de United Way of Broward County.

Veuillez rester à l’écoute de FloridaPanthers.com et @FlaPanthers sur les réseaux sociaux pour les dernières informations.